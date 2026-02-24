Detenidos dos hombres en Serbia acusados de golpe de Estado por planear un atentado contra el presidente Vucic

Archivo - El presidente serbio, Alejsandar Vucic - Europa Press/Contacto/Wang Wei - Archivo

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Interior de Serbia ha anunciado este lunes la detención de dos hombres de 51 y 43 años por su presuntamente planear un atentado contra el presidente del país, Aleksandar Vucic, y contra su familia, así como contra miembros de la cartera.

"Miembros del Ministerio de Interior, de la Dirección de Policía Criminal del Servicio de Represión del Delito, y agentes de la comisaría de Kraljevo, en colaboración con miembros de la Agencia de Seguridad e Información, han arrestado a D.R. (1975) y M.R. (1983), ambos de Kraljevo", ciudad situada en el centro del país, en una operación motivada por las sospechas de que "en coautoría, cometieron el delito de preparación de un acto contra el orden constitucional y la seguridad de Serbia", unos hechos que habrían tenido lugar entre diciembre de 2025 y febrero de este año.

En concreto, las autoridades serbias los señalan porque durante los últimos tres meses habrían estado organizando "el derrocamiento de los más altos órganos del Estado", adquiriendo armas y planeando "un atentado contra la vida y la integridad física del presidente de la República de Serbia, su esposa e hijos, con el fin de privarlos de la vida", así como un ataque contra miembros de Interior a los que presuntamente pretendían causar lesiones.

Tras su arresto, ambos sospechosos "permanecerán detenidos hasta 48 horas" y serán denunciados por lo penal ante la Fiscalía Superior de Kraljevo, según ha indicado el Ministerio en un comunicado.