Detenidos en Egipto seis periodistas de un mismo medio por supuestos vínculos con Hermanos Musulmanes

Archivo - Jóvenes pasean por las calles de El Cairo, Egipto, cerca de la plaza Tahrir - Stefania Mizara / Zuma Press / Europa Press

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades egipcias han detenido a seis periodistas del portal de investigación Matsadaah, fundado en 2018, por supuestos vínculos con Hermanos Musulmanes, según ha confirmado este jueves el medio, que ha rechazado las acusaciones y ha denunciado una "persecución" en su contra.

Su detención tuvo lugar a principios de esta semana, tras lo que el Ministerio del Interior ha apuntado a "una serie de páginas afines al grupo terrorista Hermanos Musulmanes en el extranjero" las cuales habrían informado de "protestas y huelgas de hambre en varios centros penitenciarios".

"Dichas afirmaciones carecen de fundamento (...) Esto se inscribe en el marco de las campañas sistemáticas que lleva a cabo la organización terrorista Hermanos Musulmanes y sus miembros fugitivos en el extranjero para intentar sembrar la confusión mediante la invención de mentiras y la difusión de rumores con el fin de socavar la estabilidad de la que goza el país", aseguró este martes la cartera ministerial en un comunicado difundido en sus redes sociales en el que aseguró que los servicios de seguridad continuarán trabajando para "desenmascarar los planes" de la organización.

Este mismo jueves Matsadaash ha denunciado que más de 48 horas después sigue sin conocerse el paradero de los periodistas y que las autoridades egipcias no han dado ningún tipo de información sobre los "motivos" del arresto ni los procedimientos judiciales contra ellos pese a los "repetidos intentos" de la plataforma por contactar con ellas.

El medio ha recalcado que los seis detenidos --identificados como Mohamed Ashraf, Abdulá Qadri, Islam Barakat, Mohamed Adel, Mohamed Mahmud y Omar Hilal-- "conforman la totalidad de (su) equipo editorial" y que fueron arrestados "uno tras otro durante una serie de redadas de seguridad" este lunes, en lo que ha denunciado como "una escalada de la represión de las fuerzas de seguridad" en su contra.

Matsadaash ha pedido la puesta en libertad "inmediata" de sus seis redactores, conocer las acusaciones que se le imputan, así como permitir a los detenidos el acceso a sus abogados y familiares y que estos presencien "cualquier interrogatorio o acto de investigación".

"Consideramos a las autoridades competentes plenamente responsables de la seguridad y el bienestar de nuestros periodistas, así como de garantizar que se respeten todos sus derechos legales durante su detención. Su detención prolongada, sin que se revele su paradero ni los motivos por los que permanecen detenidos, viola las garantías legales y constitucionales a las que tienen derecho y no puede permitirse que continúe", ha agregado.

En esta línea, ha recordado que "el periodismo no es un delito" y ha hecho un llamamiento a los periodistas en tanto en Egipto como en el extranjero para que "exijan" la liberación de su equipo editorial, "cuyo único delito fue ejercer un periodismo auténtico --sin distorsiones, ocultaciones ni concesiones-- en un entorno cada vez más difícil y restrictivo para el periodismo independiente".