Detenidos ocho militares peruanos tras matar a cinco civiles

Archivo - Ambulancia en Perú (archivo) - Europa Press/Contacto/Carlos Garcia Granthon

MADRID 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Perú ha informado de la detención de ocho miembros de las Fuerzas Armadas que podrían ser responsable de la muerte de cinco civiles en Colcabamba, en el departamento de Ayacucho, en el centro-sur de Perú.

"Personal militar interviniente se encuentra sujeto a las acciones correspondientes dentro del proceso de investigación, al igual que el armamento incautado en la zona", ha explicado la Policía en un comunicado.

En un principio las Fuerzas Armadas informaron de un combate con presuntos delincuentes vinculados a actividades ilícitas, pero la investigación preliminar sugieren que fue un ataque contra civiles.

Los militares habrían hecho un uso excesivo de la fuerza mediante un ataque unidireccional contra una camioneta ocupada por civiles en la que no se hallaron armas de fuego ni sustancias prohibidas. Los testigos han confirmado que las personas que estaban en la camioneta estaban desarmadas cuando los militares abrieron fuego.

Cinco civiles han muerto y dos más están heridos de gravedad. Los heridos han sido identificadas como Everoto Quispe y Jonathan Águila Gutiérrez, ambos de 23 años, quienes fueron trasladados al hospital de Pampas.

La población local ha iniciado manifestaciones para exigir justicia y rechazar rechazando la versión oficial inicial de un enfrentamiento.