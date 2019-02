Detenidos once marineros rusos por un cargamento de 9,5 toneladas de cocaína

Publicado 02/02/2019 15:33:49 CET

MOSCÚ, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Once marineros rusos han sido detenidos por un delito de narcotráfico tras el hallazgo de un alijo de 9,5 toneladas de cocaína en un carguero con bandera panameña en lo que supone la mayor incautación de droga realizada en Cabo Verde.

La cocaína estaba a bordo del buque 'ESER' en 260 fardos procedentes de América del Sur y con destino Tánger, en Marruecos.

Segundo a PJ, o cargueiro veio da América do Sul e tinha o porto de Tanger, em Marrocos, como destino final. Todos os tripulantes da embarcação, 11 homens de nacionalidade russa, foram detidos para serem presentes às Autoridades judiciárias competentes, para validação das detenções e aplicação das medidas de coacção.

"O cargueiro", acrescenta a PJ em comunicado, "fez entretanto, uma escala no Porto da Praia, para cumprir os procedimentos legais relacionados com a morte, a bordo, de um dos tripulantes. Todavia, antes, a PJ já estava na posse de informações de que se tratava de uma embarcação suspeita de transportar uma quantidade indeterminada de estupefacientes".

A operação aconteceu depois de um processo de instrução resultante da troca de informação operacional com o MAOC-N (Maritime Analysis and Operations Centre - Narcotics ) com sede em Lisboa.

+++

comunicó este viernes a Sputnik la embajada rusa en este país.

"Fueron detenidos marineros rusos, estamos en un contacto estrecho con los órganos de investigación y directamente con los detenidos", dijo un representante de la embajada.

Según la policía local citada por el periódico Expresso das Ilhas, el carguero ESER que navegaba con bandera de Panamá de este país a la ciudad de Tánger en Marruecos se desvió de la ruta programada para hacer una parada en el puerto de Praia, capital de Cabo Verde, después de que un tripulante muriera por una causa desconocida.

Durante el registro del buque la policía judicial de Cabo Verde halló 9,5 toneladas de cocaína y detuvo a los 11 tripulantes, todos nacionales de Rusia, según las informaciones preliminares.

De acuerdo con el medio, los detenidos deben presentarse ante un tribunal en un plazo de 48 horas. (Sputnik)