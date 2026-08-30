Detenidos siete israelíes por profanar sitios sagrados de cristianos y musulmanes en Jerusalén

Archivo - Imagen del cuarto musulmán de Jerusalén - Europa Press/Contacto/Paulina Patimer - Archivo

MADRID 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Siete israelíes han sido detenidos en las últimas horas en la Ciudad Vieja de Jerusalén por profanar tumbas musulmanas y escupir contra el convento del Patriarcado Armenio de la ciudad.

En un comunicado publicado en árabe, la Policía israelí confirma la detención de "siete sospechosos durante el fin de semana, tras su implicación en incidentes de escupitajos y vandalismo que tomaron como objetivo lugares sagrados en la Ciudad Vieja".

De ellos "cuatro sospechosos escupieron en dirección al convento del Patriarcado Armenio", y otros tres han sido detenidos por patear tumbas musulmanas en un cementerio del barrio antiguo. Ambos incidentes fueron grabados por las cámaras de seguridad.

Todos los detenidos han sido puestos en libertad con órdenes de restricción tras unos incidentes que ocurren en medio de un repunte de la violencia colonial israelí contra la población palestina en Cisjordania.