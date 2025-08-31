Detenidos tres jóvenes libaneses por bloquear a una patrulla de la FINUL en el sur del país

Archivo - Imagen de archivo de una patrulla de la FINUL en Líbano - Europa Press/Contacto/Ali Hashisho - Archivo

MADRID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ejército libanés ha detenido a tres jóvenes de la ciudad de Majdal Zoun por impedir el paso a una patrulla de la misión de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para Líbano, la FINUL, cuando intentaba atravesar la localidad, en el sur del país.

Los jóvenes fueron puestos en libertad horas después, según ha informado la agencia oficial de noticias libanesa NNA, en un nuevo incidente entre el contingente y parte de la población que se opone a su presencia en el país y critican las limitadas competencias de protección de la misión.

En junio, la FINUL denunció un ataque a pedradas por parte de "un grupo de individuos vestidos de civil" contra una de sus patrullas, también en el sur de Líbano en los alrededores de la localidad de Halusiyat al Tahta, antes de resaltar que uno de los 'cascos azules' ha sido alcanzado, si bien no ha resultado herido.

El Consejo de Seguridad de la ONU renovó este jueves el mandato de la FINUL hasta finales de 2026, cuando tendrá un año de plazo para una "reducción y retirada ordenada y segura" de su personal del país, donde hay alrededor de 11.000 militares desplegados, de los cuales cerca de 700 son españoles.