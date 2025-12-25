Detenidos en Turquía 115 supuestos miembros de Estado Islámico que planeaban ataques en Navidad y Año Nuevo

Archivo - Un camión de Policía de Turquía desplegado en Estambul (archivo) - Jason Dean/ZUMA Wire/dpa - Archivo

MADRID, 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Turquía han anunciado este jueves la detención de más de un centenar de supuestos miembros del grupo yihadista Estado Islámico sospechosos de preparar atentados durante las festividades de Navidad y Año Nuevo.

La Fiscalía de Estambul ha indicado que un total de 115 personas han sido detenidas durante redadas en 124 lugares, antes de agregar que las operaciones fueron lanzadas a raíz de "informaciones" sobre planes para perpetrar atentados en el país durante estas fiestas, "especialmente contra personas no musulmanas".

Asimismo, ha subrayado que los sospechosos "estaban en contacto con personas en zonas de conflicto dentro del ámbito de las actividades de la organización terrorista", antes de destacar que los agentes han incautado además armas, munición y "numerosos documentos organizativos".

"Hay medidas en marcha contra los sospechosos que no han sido aún capturados", ha destacado en un comunicado en su cuenta en la red social X, donde ha especificado que las fuerzas de seguridad buscaban a un total de 137 sospechosos, sin que por ahora haya noticias sobre el paradero de los 22 que siguen fugados.