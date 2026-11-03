El diario digital Cubanet denuncia la detención "arbitraria" de una de sus periodistas en La Habana

Archivo - Bandera de Cuba izada en la capital, La Habana - Li Muzi / Xinhua News / Europa Press - Archivo

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diario digital Cubanet ha denunciado este martes el arresto "arbitrario" de la periodista Camila Acosta en La Habana, lo cual ha considerado como un "secuestro" por parte de las autoridades cubanas un día después de que uno de sus colaboradores fuese detenido "violentamente".

"Denunciamos el secuestro de la periodista Camila Acosta por el régimen cubano y exigimos su liberación inmediata. La acaban de detener arbitrariamente cuando se dirigía con su mascota al veterinario", ha señalado en sus redes sociales.

En el mismo mensaje, el portal de noticias ha denunciado que este lunes fue detenido "violentamente" uno de sus colaboradores, Adelth Bonne, a quien le habrían confiscado su equipo de trabajo y "amenazaron con la cárcel".

Así, ha asegurado que "la represión contra los periodistas de Cubanet busca impedir que se conozca lo que ocurre en Cuba" y ha exigido el fin de las "detenciones arbitrarias, las amenazas y el hostigamiento contra la prensa independiente". "Informar no es un delito", ha zanjado.