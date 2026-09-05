Díaz-Canel señala como una "enorme prioridad" la preparación de los cubanos para la defensa

Archivo - El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel - PRESIDENCIA DE CUBA - Archivo

MADRID 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha señalado que la preparación del pueblo para la defensa "sigue siendo una actividad de una enorme prioridad" para las autoridades cubanas, un asunto que ha enmarcado en la respuesta ante la oleada de sanciones y el bloqueo energético estadounidense.

El líder cubano ha hecho estas declaraciones coincidiendo con el día Nacional de la Defensa, tras atender a unas acciones de preparación del Consejo de Defensa de Zona (CDZ) de Casablanca, en el municipio de Regla, cerca de La Habana.

Díaz-Canel ha vuelto a cargar contra la andanada de sanciones impuestas por Washington contra la isla, asegurando que representan una "persecución" a la "entidad económica, financiera y a todo lo que se va implementando en el país" para hacer frente a la situación.

Así ha denunciado que la campaña va en línea con las declaraciones hostiles del presidente, Donald Trump, y su secretario de Estado, Marco Rubio, que en los últimos meses han hablado de tomar Cuba y de ahogar todas las válvulas de escape económicas.

La Casa Blanca viene aplicando más sanciones contra Cuba, incluyendo a entidades e individuos a los que acusa de facilitar el control de La Habana sobre sectores críticos e intentar aludir las sanciones estadounidenses. En la diana están entidades encargada de operaciones de comercio exterior de importación y exportación, en su intento de asfixiar económicamente a la isla.