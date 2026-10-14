Dictan cinco días de prisión preventiva para dos líderes del Partido de las Cucarachas por las protestas en India

Imagen de archivo de las protestas en India. - Amit Shukla / Zuma Press / Europa Press

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Justicia de India ha dictado este miércoles cinco días de prisión preventiva para dos de los principales líderes del movimiento Partido de las Cucarachas (CJP) por haberse infiltrado supuestamente en un "lugar histórico" en el marco de las protestas que están teniendo lugar en el país para exigir la dimisión del presidente de la Comisión Electoral.

A pesar de que el lugar donde se produjo el martes el arresto de ambos es un punto de encuentro habitual durante las manifestaciones, el Gobierno indio ha prohibido recientemente su uso en un intento por sofocar las protestas, que están causando ya estragos económicos, tal y como defiende Nueva Delhi a pesar de que muchos comerciantes han mostrado su apoyo.

Así, el movimiento ha denunciado que los dos deberán permanecer cinco días encarcelados por entrar en Jantar Mantar. Los afectados son Ashutosh Ranka y Saurav Das, acusados de allanamiento y quienes tendrán que permanecer bajo custodia hasta que se levante la orden emitida en su contra.

Varios vídeos difundidos por Internet muestran a los dos líderes del movimiento de las Cucarachas trepando por encima de las barricadas situadas en citada calle ondeando la bandera nacional.

Partidarios del movimiento y partidos de la oposición han salido a las calles durante los últimos días para exigir la salida de presidente de la Comisión Electoral, acusando de manipular los censos electorales en beneficio del partido gobernante del primer ministro, Narendra Modi.

La Comisión Electoral de la India, que supervisa el proceso de votación en la nación más poblada del mundo, ha negado las acusaciones vertidas en su contra, si bien las protestas continúan.