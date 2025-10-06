Dimite un diputado de uno de los partidos del Gobierno en medio de las protestas sociales en Marruecos

Manifestación por los servicios públicos y contra la corrupción en Casablanca (archivo) - Huo Jing / Xinhua News / ContactoPhoto

El diputado Tui Benyelún, del Partido Autenticidad y Modernidad (PAM), uno de los tres que forman el Gobierno marroquí, ha presentado su dimisión en medio de las protestas sociales de la Generación Z 212 que han sacudido el país en los últimos diez días.

Benyelún ha renunciado a su escaño en la Cámara de Representantes en respuesta a las movilizaciones, según un comunicado recogido por el portal de noticias Nador City. Con su renuncia, "asume su responsabilidad y reconoce las demandas expresadas por la ciudadanía y por los jóvenes en particular".

El diputado resalta que fue elegido para representar a la nación y para "trabajar para fortalecer la labor de supervisión parlamentaria, evaluar las políticas públicas y las diplomacia". Sin embargo, "la actuación del Gobierno y las leyes no siempre han sido acordes con las aspiraciones" de la población, por lo que dimite "por respeto" a su "deber moral y nacional".

Este lunes se han producido nuevas protestas y movilizaciones en varias ciudades marroquíes en el que supone el décimo día consecutivo de manifestaciones para exigir reformas en educación y sanidad y que sean juzgados los responsables de corrupción.

Ha habido concentraciones en Casablanca, en la plaza Hammam, donde se ha pedido la dimisión del primer ministro, Aziz Ajanuch, y en otras ciudades del país, siempre con la consigna de la movilización pacífica. El canal de Discord Generación Z 212 del que surgió la protesta ha superado ya los 188.000 miembros.