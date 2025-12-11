Dimite el Gobierno de Bulgaria en medio de las fuertes protestas

Archivo - Rosen Zheliazkov. - Europa Press/Contacto/Nicolas Maeterlinck

MADRID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Bulgaria, Rosen Zheliazkov, ha presentado este jueves su dimisión y la de su gabinete, un día después de las nuevas protestas masivas, que congregaron tanto dentro como fuera del país a decenas de miles de personas para protestar contra la clase política y los presupuestos de 2026.

"Escuchamos la voz de la ciudadanía. Sus demandas son la renuncia del Gobierno (...) Esta energía cívica debe ser apoyada y alentada", ha dicho Zheliazkov ante la Asamblea General y rodeado de su equipo, en un discurso televisado, mientras en la cámara se votaba su sexta moción de censura en menos de un año.

Zheliazkov ha querido poner en valor la difícil situación por la que transita Bulgaria desde hace tiempo, con seis elecciones en los últimos tres años, y ha asegurado que han logrado los objetivos que se marcaron cuando asumieron el reto de ponerse al frente del país tras las elecciones de octubre de 2024.

"Prometimos estabilidad macroeconómica y la logramos. Prometimos y logramos un crecimiento sin precedentes en los ingresos presupuestarios (...) Propusimos un presupuesto para 2026 que, a pesar de su diversidad y los comentarios, se centró en la protección social y los beneficios que los ciudadanos deben tener y conservar en el próximo año", ha afirmado Zheliazkov.

"Todo esto parece no haber podido explicarse completamente, o nuestros oponentes políticos no quisieron comprenderlo. Sin embargo, esto no es un reproche a los ciudadanos que protestan. Entendemos que la protesta es contra de la vanidad, la arrogancia, una protesta por valores, por comportamiento, por actitud", ha dicho.

El miércoles y el pasado 1 de diciembre se produjeron en varias ciudades del país multitudinarias movilizaciones contra una primera versión de los presupuestos para 2026, que incluía subida de impuestos y un mayor endeudamiento para financiar el gasto público, que para los críticos era una forma de ganarse la lealtad de una administración y unas fuerzas de seguridad salpicadas por la corrupción.

La dimisión se da 20 días antes de que Bulgaria adopte el euro. En los últimos días la oposición había insistido en la renuncia de Zheliazkov, que se puso al frente de un frágil gobierno de coalición en enero tras el triunfo de Ciudadanos por el Desarrollo Europeo de Bulgaria (GERB) en las elecciones de octubre.