Dimite el ministro del Interior de Georgia por motivos personales

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior de Georgia, Vajtang Gomelauri, ha presentado este miércoles su dimisión alegando motivos personales ahora que la situación política en el país "está tranquila" tras varias olas de protestas contra el Gobierno por alejarse de la senda europea.

"La decisión no ha sido fácil. He participado en cambios transformativos para mi país. Todos los logros que hemos cosechado bajo este liderazgo son preciados para mí y me hacen sentir orgulloso, así que me mantengo leal al equipo", ha indicado en un comunicado.

Así, ha dicho estar preparado para "levantarse en el futuro y defender al Gobierno siempre que sea necesario". "Estar tantos años al frente de cargos de importancia requiere mucha energía. Por eso ahora que la situación está tranquila en el país voy a dejar mi puesto para dedicarme a mi familia, mi mujer, mis hijos y mi nuevo nieto", ha sostenido.

En este sentido, ha dado las gracias al primer ministro de Georgia, Irakli Kobajidze y al equipo de Gobierno al completo, cuyo apoyo "siempre ha estado ahí". También ha agradecido su apoyo a todos los trabajadores del Ministerio del Interior y a "cada uno de los heroicos agentes de Policía, bomberos y miembros de los cuerpos de seguridad".