Dimite el ministro principal de Gales apenas cuatro meses después de ser nombrado

MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro principal de Gales, Vaughan Gething, ha anunciado este martes su dimisión como jefe de Gobierno y líder del Partido Laborista galés apenas cuatro meses después de conseguir la victoria en las elecciones primarias y tras perder una moción de censura a comienzos de junio que, aunque no le obligó a abandonar el cargo, dejó patente la falta de apoyos entre sus propios compañeros de partido.

"Después de haber sido elegido líder de mi partido en marzo, esperaba que durante el verano pudiera tener lugar un periodo de reflexión, reconstrucción y renovación bajo mi liderazgo (...) Ahora reconozco que esto no es posible", ha manifestado Gething en una declaración recogida por la prensa británica.

Así las cosas, el todavía ministro principal ha aprovechado la ocasión para defenderse de las acusaciones de financiación ilegal de su campaña a las primarias laboristas. Los conservadores presentaron una moción de censura contra Gething después de conocerse que un empresario condenado había hecho una importante donación a su campaña.

"La creciente afirmación de que se ha producido algún tipo de irregularidad ha sido perniciosa, tiene motivaciones políticas y es manifiestamente falsa (...) En once años como ministro, jamás he tomado una decisión que me favoreciera personalmente", ha manifestado Gething, que aseverado que "no ha comprometido" su "integridad".

"Lamento que la carga de las pruebas ya no sea un elemento importante en el lenguaje de nuestra política. Espero que eso pueda cambiar. A quienes en Gales se parecen a mí, muchos de los cuales sé que se sienten personalmente heridos y preocupados por este momento, les digo que nuestro país puede ser mejor", ha remachado.

Finalmente, Gething ha destacado que a continuación se centrará en abordar un posible calendario para la elección de su sucesor tanto al frente del Partido Laborista de Gales como al frente del Ejecutivo galés. Gething ha participado a continuación en una reunión con los parlamentarios laboristas.