Dimite el presidente de Paraguay, Santiago Peña, por la intervención del Banco Ueno

1131426.1.260.149.20261105173447 Archivo - El presidente de Paraguay, Santiago Peña - David Cruz Sanz / Zuma Press / Europa Press

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, ha presentado este jueves su dimisión por la intervención del Banco Ueno, cuya enorme crisis de liquidez ha dejado temporalmente a millones de depositantes, pensionistas entre ellos, sin acceso a su dinero.

Ante la existencia de preparativos para su sometimiento a un juicio político por la crisis, Peña ha tomado la decisión de renunciar "pensando en la estabilidad del país, en la paz social y en la necesidad de preservar las instituciones democráticas".

El mandatario ha querido excusarse por la crisis ante la población paraguaya. "Quiero pedir disculpas al pueblo si en algún momento he fallado. Nunca fue mi intención defraudar la confianza", ha asegurado el mandatario en un vídeo publicado en redes sociales.