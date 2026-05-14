Dimite la primera ministra de Letonia tras la polémica por el impacto de varios drones ucranianos

Archivo - La primera ministra de Letonia, Evika Silina. - Antti Aimo-Koivisto/Lehtikuva/dp / DPA - Archivo

MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

La primera ministra de Letonia, Evika Silina, ha presentado este jueves su dimisión tras la polémica desatada por el impacto de varios drones ucranianos en el territorio tras ser desviados, según Kiev, por una interferencia electrónica rusa, un incidente que ha provocado la ruptura de la coalición de Gobierno.

"Hoy he tomado una decisión difícil, pero honesta: dimitir del cargo de primera ministra. Mi prioridad ahora y siempre ha sido el bienestar y la seguridad de la gente de Letonia. Los partidos y las coaliciones cambian, pero Letonia permanece. Y mi responsabilidad ante la sociedad está por encima de todo", ha aseverado en un comunicado difundido en redes sociales.

La mandataria ha explicado así que la "envidia política y los intereses estrechos de los partidos han tomado la delantera sobre la responsabilidad". "Al ver a un candidato fuerte y profesional para el cargo de ministro de Defensa, los charlatanes políticos eligieron no una solución sino una crisis", ha afirmado al referirse a la ruptura de la coalición.

"Siempre me he comportado de manera responsable con mis socios de coalición. Sin embargo, mi responsabilidad ante la sociedad es aún mayor. Lideré este Gobierno porque la gente necesitaba estabilidad. Mantuve unidos fuerzas políticas muy diferentes porque mi tarea era asegurar que el país avanzara", ha señalado, al tiempo que ha dado las gracias a "quienes confiaron, colaboraron y criticaron con razón". "Me retiro pero no me rindo. No me voy", ha zanjado.

Su dimisión llega un día después de que la coalición de Gobierno formada por Nueva Unidad --la formación mayoritaria de la primera ministra-- y sus socios conservadores de la Unión de Verdes y Agricultores (ZZS), además de Progresistas, sufriera una ruptura a tan solo cinco meses de la celebración de las elecciones parlamentarias, previstas para octubre.

Fue precisamente Progresistas el partido que se ha retirado, provocando que el Gobierno pierda la mayoría parlamentaria, por lo que todo apunta a que el país tendrá que iniciar este viernes un proceso de consultas para formar un nuevo Ejecutivo.