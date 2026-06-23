Dimite el segundo Gobierno de Lituania en tan solo dos años

Archivo - La primera ministra de Lituania, Inga Ruginiene. - Fabian Sommer/dpa - Archivo

MADRID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Lituania ha presentado este martes su dimisión en bloque para favorecer la formación de un nuevo Ejecutivo tras la última crisis de la coalición, lo que lo convierte en el segundo gobierno en renunciar al cargo desde las elecciones celebradas en octubre de 2024.

La primera ministra, Inga Ruginiene, que llevaba menos de un año al frente de la coalición de controizquierda, pasará ahora a encabezar el Gobierno en funciones, si bien su compañero de filas y líder de los socialdemócratas (LSDP), Mindaugas Sinkevicius, está llamado a convertirse posteriormente en el jefe del Ejecutivo.

Durante un encuentro en Vilna, la capital del país, el Gobierno ha aprobado la correspondiente resolución y ha informado al presidente del país, Gitanas Nauseda, de la decisión tomada. El jefe de Estado, por su parte, ha aceptado la dimisión, por lo que se da por terminado de forma oficial el mandato.

Ahora, el presidente tendrá 15 días para proponer a un candidato al Parlamento para ocupar el puesto de primer ministro, una propuesta que podría darse este jueves, según la cadena de televisión LRT. Hasta que se confirme la composición del nuevo Gobierno, los ministros seguirán en sus cargos de forma interina, de acuerdo con la Constitución del país.

La crisis se ha visto propiciada por la ruptura entre su formación y uno de sus socios en minoría, el populista Amanecer de Nemunas, con el que había exhibido serias discrepancias a la hora de declarar una postura unida sobre los planes de defensa en el marco de la guerra de Ucrania.

Así, todo apunta a que será Sinkevicius, de 45 años, el que se convierta en el próximo primer ministro de Lituania. Mientras, está previsto que Ruginiene vuelva a desempeñar sus funciones anteriores como ministra de Asuntos Sociales en el marco de una serie de profundos cambios ministeriales.

Se prevé que el nuevo Gobierno, que se anunciará en los próximos días, incluya al menos cuatro cambios ministeriales, entre ellos los de Energía, Sanidad y Agricultura, que pasarían a manos de Demócratas por Lituania, la formación de corte progresista que sustituye a Amanecer de Nemunas en la nueva coalición.

Sinkevicius ha defendido la decisión porque es "el camino correcto tanto para el partido como para el país" debido a las enormes discrepancias ideológicas con los tradicionalistas y prácticamente ultraconservadores del Amanecer de Nemunas. Su líder, Remigijus Zemaitaitis, fue condenado el año pasado en un caso pendiente de apelación por incitar al antisemitismo.

La gota que colmó el vaso fue la negativa del partido de Zemaitaitis a respaldar la construcción en Lituania de un campo de entrenamiento militar, como expresión de sus constantes quejas del incremento de gasto en defensa en un país que está dedicando el porcentaje del PIB más alto de la OTAN: un 5,38%.