Dimite por sorpresa el histórico opositor Maurice Kamto al frente del partido que fundó en 2012 en Camerún

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El destacado opositor camerunés Maurice Kamto, quien fuera candidato a la Presidencia en las elecciones de 2018, ha anunciado por sorpresa su dimisión al frente del Movimiento para el Renacimiento de Camerún (MRC), fundado por él mismo en 2012 y desde entonces al frente de la oposición al presidente de Camerún, Paul Biya.

"Informo por la presente de que, por el interés superior de nuestro partido, de sus numerosos militares y simpatizantes, y del pueblo del cambio en general, he decidido dimitir de mis funciones de presidente nacional del MRC", ha señalado Kamto en una misiva publicada a través de redes sociales.

"Esta decisión es efectiva desde este mismo día", ha manifestado el destacado opositor, de 72 años, sin que por ahora hayan trascendido los motivos de la decisión de Kamto.

Por su parte, el hasta ahora vicepresidente del partido, Mamadou Mota, ha confirmado igualmente su dimisión y ha denunciado en declaraciones concedidas a la emisora Radio France Internationale "un acoso constante por parte de la administración camerunesa". "El ambiente se está volviendo insoportable, y existe una obsesión con el presidente Kamto, una obsesión conmigo personalmente", ha zanjado.

Kamto quedó en segundo lugar en las elecciones de 2018, mientras que su candidatura a las presidenciales de 2025 fue rechazada por el Consejo Constitucional de Camerún alegando que el MRC había boicoteado las elecciones legislativas y municipales de 2020, motivo por el que no tenía derecho a nombrar un candidato.

Tras esta decisión, Kamto se presentó como candidato del opositor Movimiento Africano por la Nueva Independencia y la Democracia (MANIDEM), si bien el hecho de que otro candidato de una facción de esa formación bajo el nombre del partido --que respaldó oficialmente a Kamto-- llevó a las autoridades a descalificarle definitivamente.

El histórico opositor intentaba así concurrir nuevamente como principal rival de Biya después de no reconocer la victoria del candidato en los comicios de 2018, lo que llevó a las autoridades a detenerlo en enero de 2019 tras convocar manifestaciones para denunciar irregularidades en los comicios.

Las autoridades imputaron a Kamto y a cerca de 150 miembros del MRC por "incitación a la insurrección", entre otros cargos, si bien fue liberado en octubre. Posteriormente, fue puesto bajo arresto domiciliario durante varios días en septiembre de 2020 tras convocar nuevas protestas contra Biya.

Biya, de 93 años y el jefe de Estado de mayor edad del mundo, tomó posesión en noviembre de 2025 para un octavo mandato al frente del país africano, que dirige desde hace 43 años, tras su polémica victoria en las elecciones celebradas el 12 de octubre, en la que el principal opositor, Issa Tchiroma Bakary, se negó igualmente a reconocer los resultados alegando que él era el verdadero ganador.