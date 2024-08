Dimite el vicepresidente de Irán para Asuntos Estratégicos tras las nominaciones ministeriales

MADRID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de Asuntos Estratégicos de Irán, el exministro de Exteriores y antiguo jefe negociador iraní con la comunidad internacional Mohamad Javad Zarif, ha anunciado este domingo su dimisión del cargo poco después de que las nominaciones ministeriales fueran presentadas ante el Parlamento.

Zarif, que ha utilizado sus redes sociales para expresar su descontento con la composición del gabinete propuesto, ha revelado que de los 19 ministros presentados, solo tres fueron las primeras opciones recomendadas por el comité directivo responsable de la selección de candidatos, mientras que otros diez nominados no figuraban en la lista propuesta.

"No estoy satisfecho con el resultado de mi trabajo y me avergüenzo de no haber podido obtener la opinión experta de los comités y la inclusión de mujeres, jóvenes, y grupos étnicos, tal y como había prometido", ha manifestado, antes de anunciar que regresará a la universidad, donde era profesor, y pedir disculpas al pueblo iraní por su "incapacidad para seguir los asuntos de la política interna".

La lista de ministros propuesta por el presidente iraní, Masud Pezeshkian, ha sido criticada por ser un paso atrás al tener una edad media de casi 60 años, lo que contradice su promesa de que el 60 por ciento de los ministros tendrían menos de 50 años. Además, más de una decena ya han trabajado en administraciones anteriores, lo que sugiere una continuación política.

Zarif, que hizo campaña de forma activa por Pezeshkian, fue nombrado hace menos de dos semanas vicepresidente para Asuntos Estratégicos, un cargo que no requiere el 'visto bueno' del Parlamento. También fue designado jefe del consejo directivo responsable de seleccionar a los candidatos para las distintas oficinas gubernamentales.