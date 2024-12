Dina Boluarte admite que se sometió a una intervención quirúrgica pero niega que estuviese "incapacitada"

MADRID 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, ha admitido que sí se sometió a una intervención quirúrgica pero ha matizado que fue "médica", no "estética", y que en ningún momento estuvo "incapacitada" para seguir ejerciendo las funciones propias de la jefatura de Estado, por lo que ha retado a la Fiscalía a citarla.

Responde así a la investigación abierta por presuntos delitos de abandono del cargo y omisión de funciones al no haber informado al Consejo de Ministros y al Congreso de una intervención quirúrgica a la que se sometió a mediados de 2023. Para Boluarte, todo forma parte de una campaña para "desestabilizar" el país.

"No hay nada irregular, antiético ni ilegal en mi actuación. Yo no oculto a delincuentes, no uso bienes estatales para encubrir a personas buscadas por la justicia", ha esgrimido la presidenta durante un discurso a la nación en el que ha estado acompañada por otros miembros del Gobierno.

Boluarte ha adelantado que cuando el Ministerio Público "se digne" a citarla, renunciará "voluntariamente" a la confidencialidad médica y demostrará con pruebas que no incurrió en irregularidad alguna en relación a una operación que, según ha alegado, era "necesaria", para poder respirar mejor.

"No me generó ningún tipo de incapacidad o impedimento para ejercer mis funciones como presidenta", ha añadido, recordando además que durante ese periodo suscribió más de 90 normas. "La decisión médica de someterme a dicha intervención fue tomada asegurando que no tendría ningún problema para continuar ejerciendo mis funciones como presidenta constitucional de la república", ha recalcado.

También ha desmentido su implicación en el denominado 'caso Cofre', en el que la Fiscalía examina el posible uso del vehículo oficial de la Presidencia para la fuga del líder del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón. En este caso, ha señalado igualmente que dará más datos cuando el Ministerio Público la llame formalmente a declarar.

Boluarte ha aprovechado para reivindicar los avances logrados por su Gobierno desde que hace dos años asumió "valientemente" la Presidencia de Perú, a raíz de la destitución de Pedro Castillo. De cara al futuro, ha apelado a los ciudadanos a mantener un diálogo "constructivo" y "alejado de odios y violencia", al servicio de "los grandes intereses de la nación".