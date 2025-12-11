Dinamarca compensará con más de 40.000 euros a miles de mujeres inuit forzadas a usar métodos anticonceptivos

Archivo - Un dispositivo intrauterino (DIU) - ISTOCK - Archivo

MADRID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno y una amplia mayoría del Parlamento danés han llegado este miércoles a un acuerdo por el que Dinamarca ofrecerá indemnizaciones de 300.000 coronas danesas (algo más de 40.000 euros) a las mujeres de Groenlandia que fueron forzadas a utilizar métodos anticonceptivos sin su conocimiento o consentimiento entre 1960 y 1991, cuando el sistema sanitario de la isla ártica era responsabilidad de Copenhague.

Así lo ha anunciado el Ministerio de Interior y de Salud danés, a través de un comunicado en el que su titular, Sophie Lohde, ha admitido que "el caso del DIU (Dispositivo IntraUterino) es un capítulo oscuro" en la "historia compartida" entre Groenlandia y Dinamarca. "Ha tenido graves consecuencias para las mujeres groenlandesas, que han sufrido daños físicos y psicológicos, y que aún hoy impactan en la percepción de Dinamarca y del Reino", ha agregado.

"Lamentablemente, no podemos eliminar el dolor de las mujeres, pero la compensación ayuda a reconocer y disculpar las experiencias que han vivido. Me complace que una amplia mayoría en el Folketing (la única cámara del Parlamento danés) garantice que las mujeres afectadas puedan recibir una compensación económica", ha manifestado.

La compensación, de 300.000 coronas danesas (41.168 euros), está dirigida a las mujeres inuit que recibieron anticonceptivos sin su conocimiento ni consentimiento durante el período 1960-1991, cuando Dinamarca era responsable del sistema sanitario en Groenlandia.

Para recibir las indemnizaciones, que podrán ser solicitadas a partir de abril de 2026, las afectadas deberán poder fundamentar su motivo y declarar bajo juramento que se les ha administrado anticonceptivos sin su conocimiento o consentimiento. Con todo, Copenhague establecerá en la isla "un programa de orientación comunitaria de un año de duración" para apoyar a las víctimas en el proceso administrativo.

Asimismo, Dinamarca también ha previsto un proceso específico para las víctimas involucradas en una demanda en curso, presentada en 2024 por cerca de 150 mujeres en el llamado caso Espiral, que afecta a alrededor de 4.500 mujeres y niñas groenlandesas. Las demandantes no tendrán que solicitar la indemnización, sino que se les será concedida directamente si cumplen los criterios, según ha informado el Ministerio.

"No podemos cambiar el pasado, pero podemos aprender de él para no repetir los fracasos que estas mujeres han experimentado", ha subrayado Lohde, que se ha reconocido conmovida por los testimonios de varias de las víctimas.

Por su parte, el primer ministro de Groenlandia, Jens Frederik Nielsen, ha reaccionado positivamente al anuncio: "Me alegro de que las mujeres que han sido tratadas de forma injusta y desigual hayan recibido un trato justo", ha afirmado, aun señalando que el proceso podría haber sido mejor.

Asimismo, Nielsen ha subrayado que la historia entre Groenlandia y Dinamarca "contiene muchos errores" y que, en vista de los acontecimientos pasados (...), aún se están llevando a cabo otras investigaciones".

El anuncio de estas indemnizaciones a las víctimas groenlandesas supone un nuevo paso en el avance de un caso que el pasado mes de agosto llevó a la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, a disculparse formalmente con las mujeres afectadas, que fueron objeto de "discriminación sistemática" y "fueron sometidas a abusos por parte del sistema de salud danés" durante aquella época.

La dirigente ya había pedido perdón en marzo de 2022 a seis inuit durante una ceremonia celebrada en la capital, Copenhague, por un experimento social llevado a cabo durante los años 50 en el que un grupo de niños fueron separados de sus seres queridos y llevados a Dinamarca para ser educados y asimilados con familias danesas adoptivas.