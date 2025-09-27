Dinamarca denuncia la presencia de drones sobre la mayor base militar del país

Archivo - Soldados el Ejército de Dinamarca - MARKUS RAUCHENBERGER / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

MADRID 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Dinamarca ha informado este sábado de que se han detectado nuevos sobrevuelos de drones durante la noche sobre varias bases e instalaciones militares, entre ellas la de Karup, la más grande del país.

Los drones, que aún no han sido identificados, forman parte de lo que las fuerzas danesas han calificado como "ataque híbrido", y su presencia se enmarca en una serie de incidentes que han llevado a cerrar los principales aeropuertos del país escandinavo a lo largo de la semana.

Así, han señalado que estos aparatos no han sido derribados, pero tampoco hay informaciones sobre quién estaría detrás de estos incidentes, que han hecho saltar las alarmas en los países que forman parte de la OTAN.

La Policía y el Ejército se encuentran actualmente investigando lo sucedido, según informaciones del diario 'Berlingske'.

El viernes, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, afirmó que podía "haber más" incidentes y anunció una mayor presencia policial y militar con "capacidades antidrones" en las inmediaciones de infraestructuras de vital importancia en territorio danés.