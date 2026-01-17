Dinamarca expresa su "sorpresa" por los aranceles anunciados por Trump por Groenlandia

Manifestación contra el expansionismo de Estados Unidos en Groenlandia, en Copenhague - Europa Press/Contacto/Liu Zhichao

MADRID 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Lokke Rasmussen, ha manifestado este sábado su "sorpresa" por los aranceles del 10 por ciento anunciados por el presidente estadounidense, Donald Trump, contra los países que participan en las maniobras militares que realiza Dinamarca en Groenlandia.

"El anuncio del presidente es una sorpresa. El objetivo de la presencia militar adicional en Groenlandia a la que se refiere el presidente es precisamente para incrementar la seguridad en el Ártico", ha afirmado Rasmussen, según recoge la agencia de noticias danesa Ritzau. "Estamos en contacto estrecho con la Comisión Europea y con nuestros socios en este asunto", ha añadido el ministro.

Mientras, desde la oposición danesa han manifestado ya su rechazo a la medida anunciada por Trump. Así, la líder del partido de extrema derecha Demócratas Daneses, principal formación de la oposición, Inger Stojberg, ha defendido "no ceder ante los métodos de los acosadores".

"Ahora Trump nos amenaza con aranceles de castigo si no le entregamos Groenlandia. Evidentemente no debemos ceder ante sus métodos de bully. No puedes comprarte otro país", ha afirmado, según recoge la televisión pública danesa DR.

"Y no deberías poder amenazar con hacerlo. Ahora debemos estar unidos. El reino entero. En Christiansborg y con nuestros aliados", ha añadido. Christiansborg es el palacio que sirve de sede al Parlamento danés, el Folketing, y que acoge también la oficina de la jefatura del Gobierno.

El presidente de la Aliaza Roji-Verde, Pelle Dragsted, ha pedido "resistencia" de Europa ante los aranceles. "El castigo arancelario de Trump contra Dinamarca y otros países europeos debe tener una respuesta de solidaridad y resistencia europea", ha apuntado en redes sociales.

"No debemos permitir a Trump dividirnos. La UE debe responder unida y con dureza otra vez. Vayamos en serio contra los oligarcas de la tecnología del círculo interno de Trump. ¡Ya basta!", ha publicado.

Desde la Izquierda Radical (centro-izquierda), su líder, Martin Lidegaard, ha afirmado "no comprender" estos aranceles. "No son buenos para nadie ni para nada. Ni siquiera para Estados Unidos (...). Hay que estar juntos en la UE. Somos una comunidad grande y fuerte, también en lo económico. La UE es nuestra carta ganadora", ha señalado.

Para el presidente de la patronal danesa, Empresarios Daneses, Brian Mikkelsen, "la farsa de Trump continúa y hace daño a la confianza en el comercio mundial". "El presidente de Estados Unidos vuelve a utilizar los aranceles para amenazar, como ha hecho tantas veces", ha reprochado.

Por eso pide "una respuesta europea coordinada" y también una respuesta del Congreso estadounidense. "Es increíble que hayamos llegado a este punto, pero lamentablemente es la nueva realidad", se ha lamentado.

Trump ha anunciado este sábado que impondrá a partir del próximo 1 de febrero aranceles adicionales del 10% a Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia en represalia a su despliegue en Groenlandia frente a la amenaza del mandatario de hacerse con el control de la isla; un nuevo gravamen que permanecerá en vigor hasta que Estados Unidos complete el proceso de "adquisición" del territorio.

La Operación Resistencia Ártica son unos ejercicios impulsados por Dinamarca, a cuyo reino pertenece la isla, y que han contado con el respaldo de los países mencionados por Trump, quien ha declarado este despliegue, directamente, como una "amenaza" para la seguridad mundial.

Trump, para redoblar su apuesta, ha avisado además que este arancel adicional del 10% subirá a partir del 1 junio a un 25% y "deberá pagarse hasta que se llegue a un acuerdo para la compra total y completa de Groenlandia" por parte de Estados Unidos.