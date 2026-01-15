Dinamarca tiene el deber de responder a un "ataque armado" contra Groenlandia, según un decreto real de 1952

Archivo - Infantería ligera y soldados franceses en Kangerlussuaq, en Groenlandia. - TUE SKALS // EJERCITO DE DINAMARCA - Archivo

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Dinamarca tiene por decreto el deber de responder ante un "ataque armado" contra su territorio, incluyendo la isla ártica de Groenlandia, objeto de deseo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que sigue insistiendo en su intención controlar el territorio danés ante la creciente presencia de Rusia y China en la región del Ártico.

Según ha explicado a Europa Press un portavoz de las Fuerzas Armadas de Dinamarca, el decreto real adoptado en 1952 sobre la conducta militar en caso de un ataque armado sigue en vigor actualmente y contempla el uso de la fuerza para defender el territorio danés.

"En términos generales, establece que las unidades militares danesas tienen el deber de defender el territorio danés si este es objeto de un ataque armado, incluyendo la adopción de medidas defensivas inmediatas si fuera necesario", han confirmado este portavoz del Ejército danés.

El objetivo de este reglamento es que las fuerzas danesas puedan actuar para defender el Reino de Dinamarca "en situaciones en las que el territorio danés o las unidades militares danesas sean atacadas, incluso si las circunstancias hacen imposible esperar instrucciones políticas o militares adicionales".

El decreto se aplica a todo el Reino de Dinamarca, contemplando también la isla ártica, que desde la Constitución de 1953 dejó de considerarse una colonia para pasar a ser un Estado danés. Posteriormente, en 2009 se estableció el estatus de autonomía con respecto a Copenhague, aunque la isla se mantiene bajo jurisdicción danesa.

Las reiteradas amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de controlar la isla de Groenlandia están obligando a las autoridades danesas a dar un paso al frente para reforzar la presencia militar en la zona.

Copenhague anunció una serie de ejercicios de vigilancia que implicará una presencia ampliada en la isla en conjunto con aliados europeos como Suecia, Noruega, Alemania y Francia. Las autoridades danesas hicieron el anuncio del refuerzo militar en Groenlandia poco antes de la reunión en la Casa Blanca con el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance y el secretario de Estado, Marco Rubio.

La cita en Washington se saldó sin un acuerdo entre Estados Unidos y Dinamarca y constató el desencuentro con la Administración de Trump, que insiste en tomar el control de la isla ártica aduciendo motivos de seguridad y la creciente presencia de China y Rusia en la región del Ártico.