Diosdado Cabello asegura que el PSUV está "listo" para unas elecciones en Venezuela

Archivo - El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Roman Camacho - Archivo

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ha aseverado este lunes que su formación está "lista" para concurrir a unos comicios electorales en el país, tras lo cual ha arremetido contra los miembros de la oposición para sostener que, a su juicio, dependiendo de "cómo se sientan de ánimo, un día llaman a elecciones y otro día dicen (que) no se debe votar".

"Nosotros estamos listos, siempre hemos estado listos. Ahora, quienes hoy quieren elecciones, cuando los llaman a elecciones, dicen que no están listos o que no van a participar porque, en el fondo, ellos no quieren elecciones. En el fondo ellos no respetan elecciones", ha considerado Cabello en una rueda de prensa en la cual ha agregado que los miembros de la oposición "reconocen cuando ganan", mientras que "cuando pierden no reconocen a nadie".

En esa línea, jactándose de la "mayoría aplastante" que tiene el PSUV, el también ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz del país ha espetado que, dependiendo de "cómo se sientan de ánimo" los miembros de la oposición, un día "llaman a elecciones" y otro día dicen que "no se debe votar".

"Eso no es culpa de nosotros. Ahí no hay dirección política", ha aducido el jerarca chavista quien, seguidamente, ha garantizado que su partido es "muy respetuoso" con las decisiones que toma la "única" Asamblea Nacional que, ha subrayado, existe en el país: "la que preside Jorge Rodríguez, la electa (...) en 2025, plena, vigente e instalada".

En última instancia, Cabello ha dejado claro que "el día que corresponda" su partido actuará "como un solo bloque unido" y que "el día que sea", ahí estará el PSUV "listo para ganar" porque, ha recalcado, a ellos no les gustan "las medallas de plata" sino "ganar".

Fue la semana pasada cuando la propia presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se pronunció sobre la celebración de unas elecciones en el país garantizando que "habrá proceso electoral" en el país, aunque, precisó, cuando el mismo esté "preparado".

Similares términos adoptó el jefe de la Casa Blanca, Donald Trump, al ser interrogado al respecto. Entonces, el presidente estadounidense sostuvo que, por el momento, no creía que Venezuela estuviera preparada todavía para ello, si bien auguró que lo estaría "pronto".