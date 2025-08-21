Diosdado Cabello avisa de que habrá represalias contra quienes en Venezuela pidan "invasiones y sanciones"

MADRID 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, ha advertido de que habrá represalias contra quienes piden "invasiones y sanciones", después de que Estados Unidos haya desplegado hasta tres buques de guerra frente a las costas del país como parte de un plan para luchar contra el narcotráfico.

"Si aquí ocurriera algo, que no va a ocurrir, nosotros iremos a por los que pidieron invasiones, bloqueos, sanciones que nos atacan", ha dicho Cabello durante la emisión de su último programa, 'Con el mazo dando', de la televisión venezolana.

Cabello, no obstante, ha reiterado que "aquí no va a pasar nada" y ha limitado las voces que elucubran en este sentido a parte de una "guerra psicológica" que busca fracturar al Gobierno. "No van a poder", ha dicho el ministro del Interior.

"Esta gente es tan rara que ellos comienzan con sus cuentos y su vendedera de humo y después los que se asustan son ello", ha reprochado el 'número dos' del chavismo, que no obstante ha lanzado una última advertencia a quienes verían con buenos ojos cualquier tipo de intervención militar estadounidense.

"Tengan cuidado porque una cosa es llamar al diablo y otra es verlo venir de allá para acá tongoneándose", ha dicho.

En los últimos días, la Administración Trump ha intensificado de manera un tanto teatral la presión sobre Venezuela, primero aumentando a 50 millones de dólares (42 millones de euros) la recompensa por información que ayude a la detención del presidente Nicolás Maduro, y hora con el despliegue de buques en sus costas.

Estados Unidos sostiene que la llegada de su tres navíos de guerra se encuadran en un campaña de lucha contra el narcotráfico, delito del que acusan a Maduro. A pesar de que Cabello descarta una invasión, el Gobierno venezolano anunció el despliegue de 4,5 millones de personas para formar parte de las milicias populares.