Un diplomático belga será juzgado por su papel en el asesinato del ex primer ministro congoleño Patrice Lumumba

Archivo - El ex primer ministro congoleño Patrice Lumumba - Europa Press/Contacto/Belga - Archivo

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un juez de instrucción en Bruselas ha decidido remitir este martes a un tribunal penal el caso del diplomático belga Étienne Davignon, de 93 años, y acusado de "crímenes de guerra" por su presunta implicación en el asesinato del ex primer ministro congoleño Patrice Lumumba el 17 de enero de 1961.

La Fiscalía belga acusó a Davignon, excomisario europeo de Asuntos Industriales, de detención y traslado ilegales de un prisionero de guerra, privándolo de su derecho a un juicio justo y sometiéndole a tratos humillantes y degradantes.

Davignon, joven diplomático en prácticas en el momento de los hechos, es el último superviviente de los diez ciudadanos belgas denunciados por el caso del asesinato de Lumumba, según ha recogido la cadena de radiodifusión belga RTBF.

Lumumba, quien fue nombrado como primer ministro de República Democrática del Congo tras la victoria del Movimiento Nacional Congolés (MNC) en las primeras elecciones celebradas después de que Bélgica reconociese la independencia del país el 30 de junio de 1960, fue destituido en septiembre por el presidente Joseph Kasa Vubu.

Tras el golpe de Estado del coronel Joseph Désiré Mobutu el 14 de septiembre de 1960, fue puesto bajo arresto domiciliario --custodiado por Naciones Unidas--, si bien logró escapar en noviembre a Stanleyville, ahora Kisangani, donde sus partidarios se habían refugiado.

El político, icono de la lucha contra el colonialismo, fue arrestado en el camino y encarcelado a principios de diciembre junto con dos compañeros en el campamento militar de Thysville, ahora Mbanza-Ngungu después de que la ONU se negara a protegerle.

Poco después, tanto Lumumba como sus compañeros fueron trasladados en avión a Elisabethville, la capital de la Katanga secesionista, donde fueron golpeados y apaleados violentamente en repetidas ocasiones por mercenarios o agentes belgas y posteriormente fusilados.

El cuerpo del dirigente fue desmembrado y disuelto en ácido, si bien un oficial le arrancó antes varios dientes. Su asesinato se produjo en un momento de convulsión política en el país tras la secesión de la provincia de Katanga (este) con el apoyo de Bélgica, interesado en sus yacimientos minerales, lo que hizo que Lumumba recurriera a la ayuda de la Unión Soviética en el marco de la Guerra Fría.