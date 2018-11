Un diputado alemán de origen kurdo salva la vida a un trabajador del partido ultraderechista AfD

Publicado 01/11/2018 13:02:31 CET

COLONIA, 1 Nov. (DPA/EP) -

Un diputado regional alemán de origen kurdo le salvó la vida el miércoles a un trabajador del partido ultraderechista Alternativa por Alemania (AfD) tras sufrir una parada cardiorrespiratoria durante una reunión parlamentaria en Dusseldorf.

El asesor de AfD se derrumbó cuando estaba participando en una reunión de la Comisión de Sanidad del Parlamento del estado de Renania del Norte-Westfalia en Dusseldorf y el parlamentario Serdar Yuksel, de 45 años y representante del Partido Social Demócrata (SPD), se percató de lo sucedido y se apresuró a ayudarle. "Vi que no respondía, que no respiraba y que no tenía pulso", ha explicado a DPA Yuksel este jueves.

Yuksel ha relatado que de inmediato empezó a aplicarle un masaje cardíaco como parte de la maniobra de reanimación cardiopulmonar, mientras que la parlamentaria Susanne Schneider, del Partido Liberal Demócrata (FDP), le practicó el boca a boca.

Cuando llegó al lugar un médico del servicio de emergencias, entre diez y doce minutos después, el asesor de AfD ya respondía a las maniobras de reanimación. "Fue un tema para mí, desde luego", ha señalado Yuksel. "Hice mi deber y eso es bueno", ha añadido.

Yuksel es un enfermero y durante quince años ha trabajado en Cuidados Intensivos. El parlamentario del SPD ha expresado su agradecimiento a los servicios médicos de urgencia. "Ellos son los verdaderos héroes para mí", ha subrayado.

Yuksel nació en la ciudad alemana de Essen y sus padres son kurdos naturales de Turquía. Michael M. Schwarzer, portavoz del grupo parlamentario de AfD en el estado de Renania del Norte-Westfalia, ha confirmado lo sucedido en la cámara legislativa. "Los colegas cuidaron de inmediato y de forma muy valiente a nuestro trabajador", ha afirmado. El asesor está recibiendo tratamiento médico en un hospital.