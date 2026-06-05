El vicepresidente del grupo parlamentario del AfD en el Bundestag, Markus Frohnmaier (izq.), junto a Kirill Dmitriev (der.), jefe del Fondo Ruso de Inversión Directa y asesor económico del presidente ruso, Vladimir Putin - KIRILL DMITRIEV EN X

El vicepresidente del grupo parlamentario en el Bundestag critica el apoyo a Ucrania

SAN PETERSBURGO, 5 Jun. (EP/DPA) -

Varios políticos del partido ultraderechista alemán Alternativa para Alemania (AfD, por sus siglas en alemán) han aprovechado el Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF, según sus siglas en inglés) para pedir el restablecimiento de las relaciones entre Berlín y Moscú, incluyendo la reanudación de la cooperación energética.

Entre ellos ha estado el vicepresidente del grupo parlamentario del AfD en el Bundestag --Cámara Baja del Parlamento alemán--, Markus Frohnmaier, quien ha declarado en un panel de debate que no redunda en el interés nacional de Alemania interrumpir el comercio con Rusia.

Al hilo, ha criticado el apoyo alemán a Ucrania tras la invasión rusa de 2022, afirmando que no conviene al país teutón involucrarse en guerras extranjeras, una coyuntura ante la que la AfD busca la normalización de las relaciones con Moscú porque, ha alegado, los lazos germano-rusos siguen siendo importantes.

Frohnmaier, que también se ha reunido con el director ejecutivo de la compañía petrolera rusa Gazprom, Alexei Miller, ha calificado además como desacertadas las sanciones occidentales impuestas por la guerra de Ucrania, abogando en cambio por la reanudación del suministro de gas ruso al remarcar que es relativamente barato.

En otro panel, el líder de la AfD en Sajonia, Jörg Urban, ha pedido que se permita nuevamente a los artistas rusos actuar libremente en Alemania, mientras que el eurodiputado Petr Bystron y el diputado Steffen Kotré también han abogado por mejorar las relaciones con Moscú durante un debate en el que participó el director de orquesta alemán Justus Frantz.

Los representantes de la formación ultraderechista han recibido el aprecio del moderador del foro, Kirill Dmitriev. El jefe del Fondo Ruso de Inversión Directa y asesor económico del presidente ruso, Vladimir Putin, ha elogiado a los políticos de la AfD por viajar a Rusia a pesar de las críticas internas, después de que el Ministerio de Exteriores alemán desaconsejara el desplazamiento a San Petersburgo.