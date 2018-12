Una dirigente 'tory' dice que Reino Unido podría cerrar un pacto "minimalista" si rechaza el acuerdo de May

Publicado 20/12/2018 10:51:49 CET

LONDRES, 20 Dic. (Reuters/EP) -

La líder de los conservadores en la Cámara de los Comunes, Andrea Leadsom, ha asegurado este jueves que Reino Unido podría tratar de cerrar un acuerdo "minimalista" para el Brexit en el caso de que el Parlamento de Londres rechace el pacto alcanzado por la primera ministra británica, Theresa May, con los 27.

Reino Unido abandonará la Unión Europea el 29 de marzo con o sin acuerdo del Brexit. Leadsom ha dicho que si el Parlamento británico finalmente no da el visto bueno al pacto cerrado por May a finales de noviembre, el país podría afrontar un escenario sin pacto aunque con algunos trámites.

"En el caso de que no podamos aprobar el acuerdo de la primera ministra, entonces lo que necesitaremos es mirar qué alternativas hay y gestionar un escenario sin acuerdo donde colaboremos con la Unión Europea. Eso sería una solución alternativa que la Unión Europea podría ver bien si es por su interés", ha afirmado Leadsom, en declaraciones a la cadena de radio de la BBC.

"Un no acuerdo gestionado no conlleva necesariamente que no haya acuerdo en absoluto. Lo que estoy buscando es encontrar una alternativa en el caso de que no podamos acordar este pacto, con un acuerdo que tenga un enfoque más minimalista... que evitaría el borde del precipicio", ha explicado la líder parlamentaria de los 'tories'.

Tras suspender la semana pasada la votación sobre el acuerdo del Brexit, el Parlamento tiene previsto someter al parecer los parlamentarios el pacto de May en enero de 2019. En caso de que sea rechazado, el país podría verse a una ruptura abrupta con la Unión Europea.