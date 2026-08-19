Disuelven el jurado encargado del veredicto contra ocho activistas de Palestine Action por falta de acuerdo

Concentración a favor del pueblo palestino, celebrada en Atenas. - Europa Press/Contacto/Romanos Lioutas

LONDRES 19 Ago. (DPA/EP) -

El jurado popular británico encargado de tomar un veredicto sobre ocho integrantes de la ilegalizada organización Palestine Action acusados de daños a la propiedad en las instalaciones de una empresa de defensa de Israel cerca de Bristol, ha sido disuelto después de 37 horas deliberando sin alcanzar un acuerdo.

A pesar de que ninguno de ellos se encontraba en el lugar de los hechos el 6 de agosto de 2024, la acusación sostiene que participaron en la gestión de la protesta que se efectuó en las instalaciones de Elbit Systems y que derivó en destrozos y daños a material armamentístico, incluido drones.

Todos ellos negaron los cargos, que incluían daños criminales y desórdenes violentos. El juez ha decidido disolver el jurado este miércoles un día después de que sí encontrara culpable a uno de los acusados por daños a la propiedad, cuya identidad no se ha revelado por motivos de seguridad.

El jurado continuó deliberando durante 37 horas, pero no logró alcanzar ningún otro veredicto en relación al resto. El juicio se inició el 22 de junio y ahora queda en manos de la acusación estudiar si solicita un nuevo juicio. Se ha fijado una nueva vista preliminar el 14 de septiembre.

Los hechos tuvieron lugar en uno de los momentos álgidos de los cruentos ataques del Ejército israelí sobre la Franja de Gaza y antes de que el entonces gobierno de Keir starmer hubiera aplicado restricciones a la exportación de armas a Israel.

Los acusados han pasado 18 meses en prisión preventiva, y algunos incluso se declararon en huelga de hambre para protestar por sus condiciones.

La organización Palestine Action fue ilegalizada en Reino Unido en julio de 2025 bajo el amparo de ley antiterrorista tras un incidente en la base de la Fuerza Aérea en Brize Norton, donde varios activistas rociaron pintura roja sobre los motores de dos aviones de reabastecimiento militar.