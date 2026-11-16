División entre los 27 por el equipo europeo para negociar con Rusia, con escaso apoyo a Kallas

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, en declaraciones a los medios antes del Consejo de Asuntos Exteriores (CAE) que se celebra este lunes en Bruselas - FRANCOIS LENOIR

BRUSELAS, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea han evidenciado este lunes sus diferencias sobre la composición del equipo europeo designado para participar en las negociaciones sobre Ucrania, con países como Alemania, Italia, Francia y Polonia respaldando el formato acordado por los líderes europeos, mientras que otros, como España, han cuestionado la decisión y han pedido más concreción sobre los asuntos a tratar con Rusia.

La división en las posiciones ha quedado de manifiesto a la llegada de los ministros al Consejo de Asuntos Exteriores (CAE) que se celebra en Bruselas, después los líderes europeos acordaran el pasado viernes, durante la cumbre informal de Dublín, que Alemania, Francia, Italia, Polonia y Reino Unido, junto a representantes de la Comisión Europea y del Consejo Europeo, integren el equipo europeo que participará en las conversaciones auspiciadas por Estados Unidos, aunque sin la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas.

De hecho, prácticamente el único ministro en destacar la ausencia de la Alta Representante ha sido el de España, José Manuel Albares, que ha lamentado que que "hay demasiados actores en ese grupo" y que "puede haber una cacofonía". "Esa no es la forma más eficaz para Europa de trabajar, y al mismo tiempo faltan algunos actores institucionales fundamentales", ha asegurado.

Albares, ha salido en defensa de Kaja Kallas, por haber sido elegida por los Veintisiete para ser "la voz de Europa" y porque, en su opinión, "sin duda alguna tendría que estar" en las conversaciones, que por el momento contarán con representación de Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Polonia, además de altos cargos de la Comisión Europea y del Consejo.

La propia Kallas ha evitado cuestionar la decisión de los líderes europeos y ha defendido que, una vez acordada la composición del equipo negociador, corresponde centrarse "en el contenido" de las conversaciones y en las exigencias que Europa debe plantear a Rusia.

"El viernes los líderes decidieron el formato, pero tenemos que trabajar en el contenido, como hemos hecho hasta ahora", ha afirmado la Alta Representante, quien ha reivindicado que seguirá influyendo en las negociaciones a través de sus reuniones periódicas con los ministros de Exteriores y del trabajo de los expertos del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE).

ALEMANIA, FRANCIA, ITALIA Y POLONIA RESPALDAN SU FORMATO

En el lado de los países que respaldan el formato acordado se ha situado Alemania, cuyo ministro de Exteriores, Johann Wadephul, ha celebrado expresamente la decisión adoptada en Dublín y defendido que Europa debe participar con una voz fuerte en cualquier negociación que afecte a su seguridad.

"En Dublín llegamos a un acuerdo sobre quién negocia ahora. Eso ya es un requisito importante, y creo que el contenido está totalmente claro", ha afirmado Wadephul, quien ha insistido en que los principios de la arquitectura de seguridad europea, como el respeto a la soberanía de los Estados y su derecho a elegir sus alianzas, no son negociables.

También el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, ha respaldado el formato, sobre todo tras la inclusión de Italia y las críticas expresadas la semana pasada por su primera ministra, Giorgia Meloni, que había afeado la gran variedad de iniciativas sin coordinación que se estaban llevando a cabo al mismo tiempo para negociar el fin de la invasión de Rusia.

Preguntado por las quejas del ministro español al considerar que no se pueden tomar decisiones sobre la seguridad europea sin España, Tajani ha respondido que "son decisiones tomadas por el Consejo Europeo" y que, a partir de la opinión de los líderes, "se ha formado una delegación, y así se seguirá adelante".

En una línea similar, el ministro polaco de Exteriores, Radoslaw Sikorski, ha celebrado que su país forme parte del equipo negociador, que representará al conjunto del flanco oriental europeo, aunque ha evitado pronunciarse sobre la ausencia de Kallas. "Eso pregúnteselo a Kaja Kallas", ha respondido al ser interrogado por el papel de la Alta Representante y de los ministros de Exteriores en las negociaciones.

En Francia, el ministro de Exteriores, Jean-Noel Barrot, ha reivindicado que los europeos asuman un papel protagonista en las conversaciones sobre su propia seguridad. "No subestimen a los europeos", ha afirmado, antes de advertir de que Europa no permitirá que otros decidan su futuro.

DINAMARCA Y SUECIA TAMBIÉN AVALAN LA DELEGACIÓN

Entre los países que no forman parte del equipo negociador, Dinamarca ha sido uno de los que más claramente ha respaldado la decisión de los líderes europeos, al considerar que la composición de la delegación refleja la realidad de un continente formado por Estados independientes.

"Me siento completamente cómodo con este formato", ha afirmado el ministro danés de Exteriores, Lokke Rasmussen, quien ha defendido la ampliación del tradicional grupo formado por Alemania, Francia y Reino Unido (E3) para incorporar a Italia y Polonia, además de las instituciones comunitarias.

El jefe de la diplomacia danesa ha restado importancia a las críticas por la ausencia de Kallas y ha considerado que el debate sobre quién debe representar a Europa ha ocupado demasiado espacio. "Lo decisivo es qué lleva Europa a la mesa, y no quién lo lleva", ha zanjado.

También Suecia ha expresado su conformidad con la composición de la delegación, pese a no contar con representación directa en ella, y ha insistido en que la prioridad debe ser reforzar el apoyo a Ucrania y la presión sobre Rusia.

"Nos parece perfectamente bien que los grandes países, junto con las instituciones, nos representen", ha señalado la ministra sueca de Exteriores, Maria Malmer Stenergard, quien ha asegurado que su Gobierno mantendrá un contacto estrecho con los representantes europeos.

OTROS PAÍSES PIDEN ACLARAR EL MANDATO Y GARANTIZAR SU PARTICIPACIÓN

Más allá de las críticas españolas a la composición del equipo, otros Estados miembro han reclamado que los Veintisiete tengan voz en la definición de las posiciones europeas y que se concrete el mandato de los representantes designados para negociar con Rusia.

Es el caso de Austria, cuya ministra de Exteriores, Beate Meinl-Reisinger, ha considerado "necesario" que el E5 desempeñe un papel por razones de seguridad, aunque ha advertido de que todavía falta definir el mandato negociador y determinar qué instrumentos puede poner la Unión Europea sobre la mesa.

También Chipre ha reclamado aclarar cómo se transmitirá a los Veintisiete la información sobre las conversaciones y cómo participarán los Estados miembro en la elaboración de las posiciones comunes. "Tenemos que estar implicados en lo que sucede a través de quienes nos representan", ha señalado su ministro de Exteriores, Constantinos Kombos.

Por su parte, el ministro lituano de Exteriores, Kestutis Budrys, ha defendido la necesidad de contar con un mandato claro y procedimientos comunes para garantizar que Europa negocie con una sola voz. "No podemos hablar con 27 micrófonos. Necesitamos uno", ha advertido.

En esta línea, Rumanía ha reclamado que se tengan en cuenta los intereses de todos los países, especialmente los que comparten frontera con Ucrania, mientras que Bulgaria ha considerado positivo que se haya alcanzado un acuerdo sobre la delegación, aunque ha admitido que el formato es "imperfecto".

Malta, por último, ha valorado la presencia europea en las conversaciones como "un paso en la buena dirección", aunque ha señalado que todavía está por ver si la composición elegida es la más adecuada.