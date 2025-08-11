Docenas de barcos saldrán el 31 de agosto desde España para romper el bloqueo israelí de Gaza

Archivo - Partida del buque 'Handala', de la Flotilla de la Libertad, desde el puerto italiano de Gallipoli en dirección a Gaza - Europa Press/Contacto/Fabio serino

MADRID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una nueva operación para romper el bloqueo de la Franja de Gaza impuesto por Israel saldrá de España el 31 de agosto con "docenas" de barcos a los que se unirán otros tantos el 4 de septiembre desde Túnez, de la mano de la Coalición de la Flotilla de la Libertad y otras cuatro organizaciones unidas con este propósito.

La flotilla, formada por la Flotilla Sumud del Magreb, la Coalición de la Flotilla de la Libertad, el Movimiento Global a Gaza y Sumud Nusantara, ha anunciado este domingo la activista Greta Thunberg en su cuenta de Instagram que zarpará el 31 de agosto "desde España con docenas de barcos, y docenas más se unirán el 4 de septiembre en Túnez y otros países".

"Volvemos a zarpar para romper el bloqueo. Y esta vez lo hacemos con docenas de barcos. Y con movilizaciones coordinadas de 44 países de todo el mundo. Será el mayor esfuerzo de solidaridad internacional desde que Israel impuso su horrible bloqueo hace 18 años", ha agregado en un vídeo en el que distintas personalidades, entre ellas la laureada actriz estadounidense Susan Sarandon, se intercalan para denunciar las acciones de Israel en la Franja de Gaza y en particular "el genocidio contra los palestinos (que) lleva 22 meses intensificándose".

Así, han condenado que "Israel ha lanzado el equivalente a ocho bombas atómicas sobre hombres, mujeres y niños. Hospitales, refugios, escuelas y hogares completamente destruidos. Decenas de miles de víctimas y posiblemente cientos de miles más sin identificar por los bombardeos, los tiroteos y la hambruna", además de que "nunca en la historia han muerto tantos periodistas, trabajadores de la ONU y profesionales sanitarios". "Simplemente no podemos quedarnos de brazos cruzados mientras esto continúa", han defendido.

"Navegaremos juntos para romper el asedio ilegal de Gaza, exigir el fin del genocidio. Y para abrir finalmente un corredor humanitario. Para movilizar al pueblo palestino para detener el genocidio. Y exigir una Palestina libre. Y un mundo libre", ha argumentado el grupo.

El anuncio ha llegado apenas diez días después de que las autoridades israelíes deportasen a los últimos dos miembros que quedaban bajo su custodia de la tripulación del 'Handala', el último buque fletado por la Flotilla de la Libertad para llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.

El Ejército de Israel abordó el barco cuando aún estaba en aguas internacionales y detuvo a quienes viajaban en él, incluidos los españoles Santiago González Vallejo y Sergio Toribio. En mayo había sido ya detenido otro activista español que viajaba a bordo del barco 'Madleen', también con el objetivo de romper el bloqueo sobre Gaza, y que fue también abordado por el Ejército.