Documentos del Gobierno avisaron a Starmer de "riesgo reputacional" por los lazos de Mandelson con Epstein

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La primera tanda de documentos publicada por el Gobierno británico sobre el polémico nombramiento de Peter Mandelson, exministro laborista y exembajador de Reino Unido en Estados Unidos --salpicado por la trama del caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein-- revela que funcionarios británicos avisaron al primer ministro, Keir Starmer, sobre la existencia de "riesgo reputacional" por sus lazos con el magnate estadounidense.

El Gobierno británico ha difundido este miércoles una primera tanda de documentos, un dossier de 147 páginas, en el que aparece un informe de una auditoría elaborado por la oficina del gabinete de Starmer en el que se determina que existía un "riesgo general reputacional" debido a su relación con Epstein.

"Tras la primera condena de Epstein por prostitución de una menor de edad en 2008, su relación continuó entre 2009 y 2011, comenzando cuando Mandelson era ministro de Negocios y continuando tras el fin del Gobierno laborista. Según informes, Mandelson se alojó en la casa de Epstein mientras este estuvo en prisión en junio de 2009", reza el texto.

Asimismo, otro de los documentos revela que Mandelson pidió más de 500.000 libras esterlinas (aproximadamente 579.200 euros) en indemnización cuando fue despedido en septiembre de 2025, si bien finalmente obtuvo 75.000 libras (86.800 euros).

El nombramiento de Mandelson en diciembre de 2024 ha puesto entre las cuerdas a Starmer, que tuvo que salir al paso y pedir disculpas por confiar en la palabra del exembajador, defendiendo que desconocía la profundidad, la magnitud y el alcance de su relación con Epstein.

Mandelson está siendo investigado por revelar presuntamente información sensible al multimillonario estadounidense sobre el rescate de 500.000 millones de euros que se disponía a aprobar la Eurozona en 2010 cuando era ministro en el Gobierno del entonces primer ministro británico Gordon Brown (2007-2010).