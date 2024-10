Donatella Rovera, investigadora de Amnistía: "Israel necesita apoyo internacional para cometer ciertos crímenes"

Lamenta que el Derecho Internacional se encuentra "fuertemente debilitado" y acusa a EEUU de vulnerar "sus propias leyes" sobre exportación de armas

Pide reformar la ONU para evitar que algunos países estén "por encima de la ley" gracias al derecho a veto



MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Donatella Rovera, investigadora de crímenes de guerra y violaciones de los Derechos Humanos de Amnistía Internacional (AI), ha alertado este miércoles de que el Gobierno israelí "necesita apoyo internacional para poder cometer ciertos crímenes de guerra" en la Franja de Gaza y Cisjordania, por lo que considera que "la falta de acción" de la comunidad internacional supone el "90 por ciento del problema" que atraviesa actualmente la región.

"Israel es parte de la comunidad internacional y necesita su apoyo para cometer ciertos crímenes, como los bombardeos ilegítimos e ilegales que hemos podido verificar en casos muy concretos, como cuando el Ejército ha bombardeado casas llenas de civiles en las que no había ningún objetivo militar legítimo", ha indicado durante una entrevista concedida a Europa Press.

En estos casos, ha dicho, las fuerzas israelíes incurrieron en violaciones del Derecho Internacional "con bombas producidas en Estados Unidos". Es por ello, ha proseguido, que "hay cosas que la comunidad internacional, países con influencia, podrían hacer". "Ejercer una mayor presión política o tomar medidas concretas para no mandar o transferir armas que Israel luego utiliza de forma comprobada para cometer violaciones del Derecho Internacional", ha aseverado.

Asimismo, ha resaltado la importancia de aplicar sanciones políticas o económicas contra el país, una cuestión que solo se ha dado en el caso de "algunos colonos extremistas contra los que se han impuesto restricciones al viaje, pero que no se extiende a representantes militare o políticos de Israel". "No es falta de posibilidades, es falta de voluntad política", ha añadido.

"Hay una falta de voluntad y se actúa por consideraciones políticas: esos son mis amigos políticos y les permitimos todo, y esos son mis enemigos políticos", ha continuado. "Vemos a Rusia criticando cómo se comporta una parte de la comunidad internacional en el conflicto en Gaza pero hace lo mismo cuando hablamos de Ucrania. (...) Son posiciones puramente políticos que no tiene nada que ver con el Derecho Internacional, que ya está completamente debilitado", ha lamentado.

Para Rovera, esto es "sumamente peligroso". "Si las autoridades y las fuerzas de seguridad israelíes actúan como actúan es porque les llega el mensaje desde la comunidad internacional de que pueden hacerlo con total impunidad. También hay que hablar de la inacción de la comunidad internacional durante todo el conflicto previo, que ya incluía violaciones muy claras y una impunidad total", ha recalcado.

REFORMAR LA ONU

La investigadora de Amnistía ha incidido en la necesidad de "reformar Naciones Unidas" para que ningún Estado esté "por encima del Derecho Internacional". "Hay países que juegan un papel muy importante pero tienen derecho a veto y esto nos lleva a una situación de 'impasse' total", ha apuntado. "El derecho a veto avala la comisión de crímenes y sobotea el Derecho Internacional", ha alertado.

"La existencia de esa impunidad disminuye la posibilidad de resolución política", ha señalado, no sin aclarar que países como Estados Unidos tienen sus obligaciones en el marco del Derecho Internacional pero también sus propias leyes internas, que establecen que no está permitido el envío de armas a lugares donde haya indicios de que puedan ser utilizadas para cometer violaciones del Derecho Internacional".

En este sentido, ha puntualizado que existen pruebas de que estas armas se utilizan de forma ilegal en violación de las propias leyes estadoundienses. Los que tienen responsabilidad en los conflictos son las partes implicadas, pero también quienes alentan con armas y apoyo económico", ha explicado.

Rovera ha recordado así que Estados Unidos ha amenazado incluso con imponer sanciones contra el fiscal general del Tribunal Penal Internacional, Karim Khan, por solicitar el arresto e imputación del primer ministro israelí y su ministro de Defensa en el marco de un caso sin precedentes.

EL PROBLEMA DE LA IMPUNIDAD

Sin embargo, ha subrayado, la impunidad persiste: "los investigadores de la ONU, los relatores, el fiscal del TPI... Ninguno de ellos ha podido entrar en Gaza". "La realidad es que Israel no permite a nadie entrar y hay que preguntarse por qué", ha afirmado antes de especificar que independientemente de la falta de acceso, los trabajadores de Amnistía sobre el terreno han seguido adelante con su trabajo para recabar el mayor número posible de pruebas sobre violaciones y crímenes de guerra.

En estos casos, son incluso los propios responsables de las violaciones las que las documentan y difunden. "Muchos soldados israelíes están más o menos seguros de que gozande total impunidad porque esto no es la pirmera vez que pasa. Este conflicto es algo que no hemos visto antes en cuanto a nivel de violaciones y cantidad de destrucción, pero el hecho de que se produzcan bombardeos ilegales no es la primera vez y siempre ha habido impunidad, por lo que los soldados no tienen miedo a subir lo que hacen a redes sociales sin esconder incluso sus caras o poner sus nombres", ha declarado.

De esta forma, toda esa información queda "abierta" y "accesible" para todos, aunque el uso de las redes sociales aumenta significativamente el trabajo de las organizaciones a la hora de analizar y verificar posibles violaciones y crímenes de un conflicto que "no se acaba", tal y como ha especificado.

"El conflicto no empezó el 7 de octubre. Hay una ocupación ilegal de los territorios palestinos. Israel ha aprovechado la oportunidad de lo que ocurre en Gaza para llevar a cabo acciones completamente ilegales y crímenes de guerra en Cisjordania. Hay pueblos palestinos que han sido vaciados por completo, que sus habitantes han sido obligados a huir porque a los colonos se les ha permitido atacar a civiles palestinos en sus aldeas, tomar el control de sus casas y destruir sus propiedades", ha apuntalado.

"Lo que va a pasar un día es que se reducirá el nivel de acciones militares, pero no significa que esto se solucione. Si no hay un milagro, no hay una perspectiva de solución, sino más bien al revés. Han muerto más de 41.500 palestinos. (...) Cuando termine la matanza, la comunidad internacional va a tener que sacar los escombros y reconstruir lo destruido. Pero esto no son soluciones, son parches temporales", ha zanjado.