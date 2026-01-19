Dos bebés muertos en una escuela infantil ilegal de un barrio ultraortodoxo de Jerusalén

Archivo - Ambulancia en Jerusalén (archivo) - Europa Press/Contacto/Wang Zhuolun - Archivo

MADRID, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Dos bebés han muerto y 53 más tiene lesiones de diversa consideración como consecuencia de un accidente ocurrido en una escuela infantil ilegal en un apartamento del barrio ultraortodoxo de Romema, en Jerusalén. Tres trabajadores de la escuela han sido detenidos.

Por el momento no ha trascendido la causa de las muertes, pero medios hebreos informan de que se está investigando un posible fallo en el sistema de calefacción. Efectivos de los servicios de rescate han confirmado a la prensa que el aire acondicionado estaba funcionando a una temperatura muy alta, "que ponía en peligro la vida".

La Estrella de David Roja y el servicio de emergencias voluntario United Hatzalah recibieron un primer aviso por una bebé de tres meses inconsciente y sin pulso. Los servicios de emergencia se encontraron a la niña y a un segundo bebé de cuatro meses también inconsciente y en estado crítico.

Ambos fueron trasladados de urgencia al Hospital Hadassah y el Centro Médico Shaare Zedek mientras se les realizaba la reanimación cardiopulmonar, pero solo se pudo certificar su fallecimiento cuando ingresaron. El portal de noticias Behadrei Haredim destaca que era el primer día en la escuela infantil de uno de los bebés.

La Policía y el Servicio de Bomberos y Rescate israelíes evacuaron a los 53 bebés y niños y niñas pequeñas del lugar con problemas respiratorios de distinto grado.

Uno de los miembros de United Hatzalah ha relatado que encontraron bebés "en los armarios, carritos de bebé,... por todas partes, escondidos unos encima de otros entre mantas,...", informa el diario 'Yedioth Aharonoth'. Otro bebé estaba durmiendo en el baño, cerca del inodoro.

Una ONG, el Consejo Nacional de Infancia, ha pedido una investigación inmediata "no solo por la grave negligencia, sino también por la falta de licencia de la escuela infantil".