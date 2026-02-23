Dos civiles muertos en ataques de drones ucranianos en Rusia

Ambulancia en Rusia - Europa Press/Contacto/Erik Romanenko

MADRID 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Dos civiles han muerto en ataques de drones ucranianos sobre la región fronteriza rusa de Briansk, según ha informado el gobernador de este territorio, Alexandr Bogomaz.

"Un civil ha muerto en el ataque terrorista. Nuestras condolencias a la familia de la víctima", ha afirmado Bogomaz en un primer mensaje publicado en redes sociales sobre un ataque en la localidad de Goritsi, distrito de Pogarski.

Un segundo ataque sobre Troebortnoye, distrito de Sevski, con un dron kamikaze que ha impactado sobre un vehículo en movimiento a costado la vida a otro civil, según Bogomaz.

Asimismo, el gobernador ha denunciado un ataque de otro dron kamikaze en Novaya Pogoshch, distrito de Suzemski, "contra el objetivo más pacífico, una escuela". El impacto ha causado daños materiales, pero no personales.