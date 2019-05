Las dos hermanas saudíes que se refugiaron en Georgia huyendo de su familia se trasladan a otro país

Publicado 07/05/2019 13:50:29 CET

MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

Maha y Wafa al Subaie, dos hermanas saudíes de 28 y 25 años que huyeron a Georgia para escapar de su familia y que se han hecho famosas por su petición de protección en redes sociales, han anunciado este martes su traslado a un tercer país, del que no han querido dar más detalles.

"Estamos encantadas de anunciar que nos vamos de Georgia. Nos dirigimos a iniciar una nueva vida en un nuevo país", han informado en su cuenta en Twitter, acompañando su anuncio con un breve vídeo en el que se las ve a ambas en el aeropuerto y mostrando pasaportes georgianos.

"Queremos dar las gracias a todo el mundo que nos ha apoyado y que ha estado ahí para nosotras, tanto a nivel local como en el extranjero", han señalado las hermanas, que llegaron a Georgia en abril huyendo de su familia y solicitaron asilo en el país, ante el temor a que sus familiares fueran a buscarlas hasta allí y las llevaran a la fuerza de vuelta a Arabia Saudí.

"Todavía no nos creemos que esto esté ocurriendo y no podemos expresar lo felices que estamos de haber encontrado un nuevo hogar", han asegurado en otro mensaje. "No podríamos hacerlo sin vuestro apoyo", han subrayado.

Las dos hermanas han explicado que no van a dar detalles sobre el país de destino, "por razones obvias", si bien se han comprometido a mantener informados a sus seguidores. "Pero es importante que nuestro nuevo emplazamiento no se desvele durante un tiempo", han insistido.

Asimismo, han prometido que seguirán "apoyando a las mujeres saudíes". "Seguiremos nuestra lucha contra el sistema de tutelaje. Muchas mujeres saudíes nos apoyaron y nunca lo olvidaremos", han añadido, invitando también a la prensa a que mantengan en foco sobre las mujeres de su país.

"Muchas de ellas siguen atrapadas en hogares abusivos o pasando el tiempo entre rejas por desobedecer a sus guardianes. Necesitamos que sus historias también se cuenten", han defendido.

Aunque en los últimos años el ultraconservador reino saudí ha aligerado en cierta medida el control sobre las vidas de las mujeres, permitiendo desde junio de 2018 por ejemplo que puedan conducir, estas aún tienen que tener autorización de un pariente varón para trabajar, viajar o casarse.

El caso de las dos hermanas Al Subaie viene a sumarse al de una adolescente que atrincheró en un hotel en un aeropuerto de Tailandia para escapar de su familia el pasado enero, a la que Canadá dio asilo, y de otras dos hermanas que se ocultaron en Hong Kong durante seis meses antes de recibir visado el pasado marzo para instalarse en otro país.