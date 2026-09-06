Dos muertos en un nuevo ataque israelí en la Franja de Gaza a pesar del alto el fuego

Llegada de cadáveres a un hospital de la Franja de Gaza - Europa Press/Contacto/Mohammed Salha

MADRID 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dos palestinos han muerto, uno de ellos menor de edad, en un ataque de la aviación israelí el el barrio de Al Nasr, en el oeste de la ciudad de Gaza, según han informado fuentes médicas palestinas.

En el ataque, que tenía como objetivo un vehículo civil, han resultado además herias varias personas más, algunas de ellas de gravedad, según informan medios palestinos.

Además, fuerzas israelíes han disparado esde vehículos militares hacia el este de la ciudad de Gaza desde primera hora de la mañana del domingo y la aviación israelí ha bombardeado el centro comercial Al Sajra, también en la capital del enclave palestino.

Asimismo se han informado de impactos de proyectiles de artillería en los barrios de Al Tufá y Al Shuyaiya, también en el este de la ciudad de Gaza, así como de ataques de cuadricópteros militares israelíes.

En el sur de la Franja de Gaza carros de combate israelíes han disparado varias veces sobre el norte de Rafá desde primera hora de la mañana. Y en el centro del enclave los carros de combate israelíes han abierto fuego sobre Deir al Balá.

El último balance de fallecidos publicado por el Ministerio de Sanidad gazatí, controlado por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), incluye 73.651 muertos y 174.592 desde el inicio de la escalada del 7 de octubre de 2023. Desde la entrada en vigor del último alto el fuego el pasado 11 de octubre han muerto 1.344 personas.