Dos muertos en nuevos ataques israelíes en la Franja de Gaza a pesar del alto el fuego

Llegada de un cadáver al Hospital Al Shifa de la Ciudad de Gaza el 17 de octubre de 2026 - Mohammed Salha / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una mujer palestina y un menor de edad han fallecido este domingo en nuevos ataques de las Fuerzas Armadas israelíes en la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego en vigor desde hace un año.

La mujer fallecida es Wajdan Kamal Sharab, de 28 años, alcanzada por disparos israelíes en la calle Al Sika del este de la localidad de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, según fuentes locales citadas por el diario palestino 'Filastin'. En ese mismo ataque varias personas más han resultado heridas, una de ellas de carácter crítico.

El otro fallecido es un menor de edad identificado como Misk Hazem Mahmud al Dalu, que murió por los disparos de militares israelíes contra las tiendas de campaña de población desplazada en el campamento de refugiados de Al Maghazi, en el centro del enclave gazatí, según fuentes médicas citadas por 'Filastin'. Varias personas más han resultado heridas.

Las fuerzas israelíes han realizado varios ataques más en distintos puntos de la Franja de Gaza durante la jornada del domingo empleando fuego de armas largas, artillería y drones. Así, ha habido al menos dos ataques con drones en la Ciudad de Gaza y disparos contra la población en Jan Yunis, concretamente contra el recinto del Hospital Al Nasser.

Otra persona ha resultado herida grave por disparos israelíes al este de la localidad de Al Masdar, en el centro del enclave palestino, y dos pescadores han resultado heridos tras la detonación de una bomba lanzada por un dron israelí en aguas cercanas al campamento de refugiados de Al Shati, al oeste de la Ciudad de Gaza.

Estos dos muertos se suman a los siete fallecidos durante la jornada del sábado de los que ha informado este domingo el Ministerio de Sanidad del Gobierno gazatí, controlado por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). Seis de los muertos son el resultado de ataques israelíes y el séptimo ha sido recuperado de entre los escombros.

Desde la entrada en vigor del alto el fuego del 11 de octubre de 2025 han muerto 1.517 personas y 5.400 han resultado heridas en la Franja de Gaza como consecuencia de ataques israelíes. Desde el 7 de octubre de 2023 que comenzó la última escalada son 74.475 los muertos y 175.517 los heridos.