Dos tiroteos dejan al menos 17 muertos en Sudáfrica durante la noche del domingo

Archivo - La Policía sudafricana investiga un tiroteo en la provincia de KwaZulu-Natal, en imagen de archivo - Chen Wei / Xinhua News / Europa Press - Archivo

MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos 17 personas han muerto esta pasada noche como consecuencia de dos tiroteos, en principio no relacionados, ocurridos en el oeste de la capital del país, Pretoria, donde nueve personas han sido acribilladas en una choza de una barriada, y en la provincia oriental de KwaZulu-Natal, escenario de un ataque a tiros que ha terminado con la muerte de los ocho ocupantes de un minibús.

La tasa anual de homicidios ha bajado paulatinamente durante los últimos años en Sudáfrica pero el nivel continúa siendo alarmante: al menos 60 personas mueren asesinadas cada día en un país donde la violencia es un denominador común en las barriadas donde la población negra acabó desplazada por la fuerza durante la segregación racial del Apartheid.

El tiroteo de Pretoria ha ocurrido precisamente en una de estas chaboladas, la de Jeffsville, donde la Policía ha encontrado sobre las 07.30 de esta mañana los cuerpos sin vida de seis hombres y tres mujeres en el interior de una vivienda de cuatro habitaciones. El tiroteo había ocurrido horas antes, entre las 22.00 y las 23.00 del domingo.

La Policía todavía está investigando el móvil del crimen pero no ha efectuado ninguna detención hasta ahora ni en este tiroteo ni en el dirigido contra el minibús que circulaba por la provincia de KwaZulu-Natal, concretamente cerca de la ciudad de Pietermaritzburgo.

Sin embargo, en este caso la Policía se ha incautado de dos armas de fuego y una pistola de fogueo dentro del vehículo asaltado, empleado habitualmente como transporte público. Seis de las víctimas mortales han sido identificadas y tenían entre 20 y 30 años de edad, según la Policía.