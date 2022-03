Draghi lamenta que Putin "no parezca interesado en un alto el fuego" y muestra esperanza en la postura de China

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro italiano, Mario Draghi, ha alertado este miércoles de que el presidente ruso, Vladimir Putin, "no parece interesado en un alto el fuego" en Ucrania y ha expresado que aún tiene esperanza en la postura de China en relación con la guerra.

En declaraciones al Parlamento italiano, el 'premier' ha señalado que espera que Pekín "evite tomar medidas que apoyen a Moscú" y ha instado al país a "tomar parte activa para lograr la paz" en Ucrania.

Draghi ha indicado que las acciones diplomáticas "solo serán efectivas si Rusia las quiere también" y ha lamentado, sin embargo, que Putin únicamente busque "beneficios territoriales". "No quiere una tregua", ha aseverado antes de manifestar que "Italia apoya el camino de Kiev hacia la entrada en la Unión Europea".

"No hay oposición entre Occidente y Moscú en un choque de civilizaciones", ha recalcado antes de instar a "no apoyar este tipo de contraposiciones". "Nuestro deseo de paz choca con el del presidente Putin, que no muestra interés en alcanzar una tregua que permita que las negociaciones avancen con éxito", ha reiterado, según informaciones del diario 'La Repubblica'.

Así, ha especificado que su plan parece "ganar terreno desde el punto de vista militar" y lo ha acusado de "recurrir a bombardeos como del de Mariúpol". "Por este motivo, la comunidad internacional ha adoptado sanciones cada vez más duras contra Rusia", ha añadido.

Sobre el papel de China, ha destacado que esta juega "un papel de gran influencia en las dinámicas geopolíticas y de seguridad globales". "Es fundamental que la Unión Europea esté unida en mantener abiertos espacios de diálogo con Pekín, para que contribuya constructivamente al esfuerzo internacional de mediación", ha dicho.

En este sentido, ha aclarado que la cumbre entre la UE y China prevista para el 1 de abril supondrá una "oportunidad para subrayar la postura europea".