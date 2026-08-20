Un dron procedente de Ucrania se estrella en el este de Rumanía

Archivo - Imagen de archivo de un dron ucraniano. - Europa Press/Contacto/Pavlo Palamarchuk - Archivo

MADRID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rumanía han informado este jueves de que un dron se ha estrellado esta madrugada al norte de la ciudad de Tulcea, en el este del país, tras irrumpir en el espacio aéreo rumano cerca de la frontera con Ucrania.

El Ministerio de Defensa rumano ha indicado en un comunicado que el sistema de radar militar de las Fuerzas Armadas detectó el artefacto sobre las 2.23 horas (hora local) cerca de la frontera.

Posteriormente, dos aviones F-18 del Ejército del Aire de España fueron movilizados para realizar "una misión de vigilancia" tras la detección del vehículo aéreo no tripulado. La propia Fuerza Aérea rumana envió para ello un helicóptero de reconocimiento, según el texto.

El dron se introdujo finalmente en la frontera rumana sobre las 3.21 horas a unos 13 kilómetros de la ciudad de Galati, si bien tres minutos después se precipitó y se estrelló contra el suelo a unos 4 kilómetros de Grindu, en Tulcea, en un área despoblada.

Aunque su impacto contra el terreno provocó un pequeño incendio, no se han registrado víctimas o daños materiales. Las autoridades han enviado una patrulla para acordonar la zona y recuperar los restos.

En los últimos meses, Rumanía ha registrado varias incursiones de drones desde la vecina Ucrania. El pasado 16 de agosto, dos cazas españoles de la OTAN interceptaron uno de ellos en Galati.

Rumanía comparte una frontera terrestre de unos 614 kilómetros aproximadamente con Ucrania y ha visto de cerca cómo drones rusos han violado en varias ocasiones su espacio aéreo desde que comenzó la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022.