La Duma aprueba un proyecto de ley que da competencias al FSB para bloquear las comunicaciones en Rusia

Archivo - Sesión de la Duma o Cámara Baja del Parlamento ruso - -/Russian parliament/dpa - Archivo

MADRID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Duma Estatal, la cámara baja del Parlamento de Rusia, ha dado este martes su aprobación definitiva a un proyecto de ley que obliga a los operadores de telecomunicaciones suspender sus servicios en caso de petición del Servicio Federal de Seguridad (FSB).

El organismo ha dado su visto bueno al texto en su segunda y tercera lectura, tras una propuesta del Gobierno para obligar a estas empresas a cesar sus servicios en caso de reclamación del FSB, que obtendría amplias competencias para bloquear las comunicaciones en caso de que el proyecto sea aprobado por la Cámara Alta y ratificado por el presidente, Vladimir Putin.

Las enmiendas permitirían que el organismo fuerce el bloqueo del Internet móvil y fijo, los servicios telefónicos y "cualquier otro medio de comunicación" frente a "amenazas de seguridad", algo que Moscú argumenta que tiene como objetivo final "proteger a los ciudadanos y al Estado" frente a estas amenazas.

Asimismo, los operadores de comunicaciones quedarían exentos de cualquier consecuencia por estos apagones, después de que las autoridades rusas hayan dado pasos para intentar limitar las operaciones de aplicaciones de mensajería como WhatsApp y Telegram, así como otras redes sociales.