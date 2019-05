Duque ve necesario un acuerdo entre China y EEUU para evitar un deterioro comercial

Publicado 24/05/2019 2:12:47 CET

MADRID, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Iván Duque, ha asegurado este jueves que un acuerdo entre Estados Unidos y China es necesario para evitar un deterioro en la economía mundial.

El mandatario ha señalado que la guerra comercial entre las dos mayores potencias económicas del mundo afecta a los mercados emergentes, que necesitan un crecimiento económico homogéneo basado en acuerdos entre China y Estados Unidos.

"Colombia no ha sido reacio a ninguna fuente de inversión. Colombia no le dice a ningún país usted no invierta acá. De hecho los países del mundo esperan que las tensiones comerciales se puedan resolver en beneficio del crecimiento mundial", ha afirmado el dirigente colombiano, según ha recogido la emisora Caracol Radio.

Además, Duque ha subrayado que, aunque Colombia no forme parte en la discusión entre China y Estados Unidos, el enfoque de su país es más cercano al estadounidense, debido a las exportaciones e inversiones de Estados Unidos a Colombia.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este jueves que la disputa que su Administración mantiene con la empresa de tecnología china Huawei podría resolverse mediante un acuerdo comercial con el país asiático.

En este sentido, el mandatario estadounidense ha explicado que este acuerdo sería "muy bueno" para el país, aunque ha descartado referirse a las consecuencias que tendría para la empresa china. "Es muy pronto para eso. Ahora estamos muy preocupados de Huawei y de nuestra seguridad", ha zanjado.

El pasado jueves, Trump firmó una orden ejecutiva que prohíbe a las empresas estadounidenses de telecomunicaciones utilizar dispositivos elaborados por compañías que puedan suponer "un riesgo para la seguridad nacional", lo que abría la puerta a una posible prohibición con el gigante asiático Huawei.

El decreto invoca la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, que da al presidente la autoridad de regular el comercio en respuesta a una emergencia nacional que amenace a Estados Unidos. La medida ordena al Departamento de Comercio, que trabaja con otras agencias del gobierno, a presentar un plan de aplicación dentro de 150 días.

En un comunicado difundido por la Casa Blanca, el mandatario estadounidense justificaba su decisión en los ataques recibidos por "adversarios extranjeros" que tratan de "explotar debilidades en los sistemas de información y comunicación" de su país.