Duterte asegura que su hija no concurrirá a las elecciones porque la Presidencia "no es para mujeres"

El presidente filipino también confirma que no optará a una reelección en 2022

MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ha asegurado este jueves que su hija, que lidera las encuestas, no se presentará a las elecciones de 2022 para reemplazarle, puesto que la Presidencia "no es para mujeres".

Sara Duterte, que es la actual alcaldesa de la ciudad de Davao, "no se va a presentar" en los próximos comicios, según Duterte, que también ha anunciado que no pretende optar a un segundo mandato y por tanto presidir el país otros seis años.

A pesar de que sus aliados en el Congreso han buscado cambiar la Constitución --adoptada en 1986 tras el derrocamiento del dictador Ferdinand Marcos--, Duterte ha señalado que está "acabado" y que "aunque me la sirvan en bandeja de plata (la reelección) o me den diez años más gratis", no se presentará.

Estos intentos de modificación le han valido las criticas de la oposición, aunque el presidente filipino ha asegurado que solo se trata de modificaciones de la Carta Magna para acelerar "el progreso y el desarrollo del país", tal y como recoge el 'Philippine Star'.

En referencia a la supuesta inadecuación de una mujer para concurrir a las elecciones presidenciales y ocupar el máximo cargo del país, el mandatario ha considerado que "la configuración emocional de una mujer y un hombre es totalmente diferente".

A pesar de las afirmaciones de su padre, Sara Duterte lidera una reciente encuesta, llevada a cabo por Pulse Asia Research, que la señala como la mejor opción para suceder al actual presidente, ya que el 26 por ciento de los encuestados dijeron que apoyarían su candidatura presidencial.

"La compadezco si tiene que pasar por lo que yo he experimentado", ha explicado Duterte.

El asesor legal presidencial, Salvador Panelo, ha asegurado, por su parte, que el tándem Duterte-Duterte --con ella como candidata a la Presidencia y él a vicepresidente-- sería "imbatible", según el 'Manila Times'.

En contraposición, Duterte ha asegurado que espera que "el próximo presidente sea tan enérgico y resuelto para enfrentar esta práctica casi malvada de personas que recorren el país en busca de licitaciones y se las dividen (los sobornos)".