EAU anuncia la interceptación de cinco misiles y 17 drones lanzados desde Irán

Estela de humo en el cielo de Israel tras la interceptación de un misil iraní. - Ivan Batyrev/TASS via ZUMA Press / DPA

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos (EAU) ha anunciado este martes la interceptación de cinco misiles balísticos y 17 drones de origen iraní, y ha elevado a casi 2.200 los ataques lanzados por la República Islámica desde el inicio de la guerra.

"Desde el inicio de la flagrante agresión iraní, las defensas antiaéreas de Emiratos Árabes Unidos han interceptado 357 misiles balísticos, 15 misiles de crucero y 1.806 vehículos aéreos no tripulados", ha confirmado el Ministerio de Defensa emiratí.

Emiratos se ha convertido en el principal objetivo de las represalias regionales de Irán tras el ataque lanzado por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero.

El balance de muertos por los ataques incluye dos militares de las Fuerzas Armadas emiratíes, además de seis civiles de distintas nacionalidades. Las represalias dejan también un total de 161 heridos de distinta consideración.