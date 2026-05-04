EAU denuncia un "ataque terrorista" con drones de Irán contra un buque emiratí en el estrecho de Ormuz

Archivo - Bandera de Emiratos Árabes Unidos (EAU) en Abu Dabi (archivo) - Valery Sharifulin/TASS via ZUMA / DPA - Archivo

MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos (EAU) han denunciado este lunes un "ataque terrorista" con drones por parte de Irán contra un buque vinculado a una petrolera emiratí cuando transitaba por el estrecho de Ormuz, sometido a restricciones por parte de las autoridades iraníes y a un bloqueo estadounidense a los puertos del país asiático.

"EAU condena y denuncia firmemente el ataque terrorista iraní con dos drones lanzados contra a un buque de transporte afiliado a la Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) cuando transitaba por el estrecho de Ormuz, sin que se hayan registrado heridos", ha dicho el Ministerio de Exteriores emiratí a través de un comunicado publicado en redes sociales.

"Este ataque supone una flagrante violación de la resolución 2817 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que afirma la importancia de la liberad de navegación y rechaza los ataques contra buques comerciales o la obstrucción de las rutas marítimas internacionales", ha señalado.

En este sentido, ha destacado que "los ataques contra buques comerciales y el uso del estrecho de Ormuz como una herramienta de coacción económica o chantaje representa un acto de piratería por parte de la Guardia Revolucionaria de Irán y una amenaza directa a la estabilidad de la región, sus pueblos y la seguridad energética global".

Por ello, ha hecho hincapié en la necesidad de que Irán "detenga estos ataques no provocados, garantice su compromiso total con un cese inmediato de las hostilidades y una reapertura total e incondicional del estrecho de Ormuz para garantizar la seguridad regional y mantener la estabilidad de la economía y el comercio global".

El comunicado ha sido publicado horas después de que el centro de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés), vinculado a la Armada británica, indicara que un buque cisterna había sido alcanzado al norte de Fujaira, en EAU, sin pronunciarse sobre la autoría del incidente.

Las autoridades iraníes anunciaron el 17 de abril que ponían fin a sus restricciones al tránsito en la zona una vez se confirmó un día antes un alto el fuego temporal en Líbano, si bien aseguraron que volvían a reimponerlas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara en respuesta --tras aplaudir el paso de Teherán-- que las fuerzas estadounidenses mantendrían su bloqueo a la vía.

El propio Trump anunció posteriormente la extensión del alto el fuego temporal alcanzado el 8 de abril tras una petición de Pakistán, que está mediando en el proceso diplomático, si bien insistió en que el bloqueo seguirá en pie. El bloqueo y el reciente asalto e incautación de buques iraníes en la zona ha sido uno de los motivos esgrimidos por Teherán para no acudir a Islamabad, dado que considera que estas acciones suponen una violación del alto el fuego que impide el proceso de diálogo.