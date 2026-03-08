EAU y Kuwait recortan su producción de petróleo en medio de la suspensión de tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz

Mapa del estrecho de Ormuz. - Europa Press/Contacto/Andre M. Chang

Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Kuwait han empezado a reducir su producción de petróleo mientras las alertas en el estrecho de Ormuz, por donde transcurría el 20% del crudo mundial, continúan ante la amenaza de Irán de bombardear los buques que crucen la zona, lo que ha llevado a una suspensión del tráfico marítimo que ya tienen consecuencias en los precios energéticos.

La empresa Abu Dhabi National Oil Co. ha afirmado que está "gestionando los niveles de producción en alta mar para satisfacer las necesidades de almacenamiento", en un comunicado recogido por la agencia Bloomberg. De la misma manera, Kuwait Petroleum Corp. ha anunciado una reducción de la producción en sus yacimientos petrolíferos y refinerías ante las "amenazas iraníes contra el paso seguro de barcos por el Estrecho de Ormuz".

Kuwait ha reducido por el momento hasta en 100.000 barriles diarios su producción de crudo este sábado, una cifra que podría incluso triplicarse este domingo. Por su parte, EAU está tratando de utilizar vías alternativas a Ormuz para continuar suministrando petróleo a los mercados internacionales como el oleoducto de la compañía Adnoc que mueve 1,5 millones de barriles al día, según indica la citada agencia, hasta la ciudad de Fujaira, ubicada en el Golfo de Omán por lo que así evitan cruzar el estrecho.

Empresas como Kuwait Petroleum han activado la cláusula de fuerza mayor en sus contratos para poder incumplir sus compromisos con sus socios comerciales debido a situaciones que escapan a su control. Kuwait, al contrario que EAU, únicamente puede sacar su petróleo del país a través del estrecho.

Esta situación se une a la incertidumbre que otros países del Golfo Pérsico están experimentado con su producción de petróleo. Arabia Saudí ha cerrado su mayor refinería y ha desviado parte de su producción al mar Rojo. Qatar, tras los ataques con drones sobre su territorio, ha tenido que cerrar la planta de exportación de gas natural licuado más grande del mundo.

El precio del crudo de calidad Brent, de referencia para Europa, llegaba a cotizar este viernes en 91,84 dólares, el precio más alto desde abril de 2024, con una subida ligeramente de más del 7% respecto del cierre del día anterior, lo que amplía a alrededor del 26% el encarecimiento acumulado desde el pasado viernes, antes del ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, en su semana más alcista desde 2020.

La amenaza sobre Ormuz y los ataques contra países del Golfo Pérsico han continuado este sábado a pensar de que el presidente iraní, Masud Pezeshkian, ha anunciado que los países vecinos no serían atacados a menos que los ataques provinieran de ellos.