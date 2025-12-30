EAU niega tener un papel activo en la ofensiva separatista en Yemen y rechaza las acusaciones de Arabia Saudí

Archivo - El ministro de Exteriores de Emiratos Árabes Unidos (EAU), Abdulá bin Zayed al Nahyan, durante una cumbre en diciembre de 2024 en Jordania (archivo) - Europa Press/Contacto/Mohammad Abu Ghosh - Archivo

Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos (EAU) han negado este martes tener un papel activo en la reciente ofensiva en Yemen por parte de separatistas del Consejo de Transición del Sur (CTS), respaldados por Abu Dabi, y ha rechazado que los dos buques bombardeados en las últimas horas por la coalición que encabeza Arabia Saudí y que apoya a las autoridades yemeníes reconocidas internacionalmente transportaran armas.

El Ministerio de Exteriores emiratí ha rechazado "categóricamente" lo que describe como "intentos para implicar (al país) en las tensiones entre las partes yemeníes", al tiempo que ha condenado las acusaciones vertidas por Riad sobre su papel a la hora de "ordenar a alguna de las partes que llevar a cabo operaciones militares que amenacen la seguridad de la hermana Arabia Saudí y tengan por objetivo sus fronteras".

Así, ha lamentado las "inexactitudes" de las acusaciones de Arabia Saudí y ha mostrado su "compromiso inamovible con la seguridad y la estabilidad de Arabia Saudí". "EAU cree firmemente que las relaciones fraternales e históricas entre ambos países son un pilar de la estabilidad regional, que siempre queremos mantener, en coordinación con los hermanos del Reino (saudí)", ha defendido.

Por ello, ha recalcado que trabaja desde el primer momento para "contener la situación" ante los ataques del CTS y ha agregado que "apoya los esfuerzos para reducir las tensiones y lograr entendimientos que contribuyan a mantener la seguridad y la estabilidad", antes de negar que los buques atacados portaran armamento enviado desde su territorio para respaldar a los secesionistas.

"Los buques no contenían armas y los vehículos que fueron descargados no estaban destinados a ninguna parte yemení, sino que fueron enviados para su uso por parte de las fuerzas emiratíes que operan en Yemen", ha explicado, al tiempo que ha apuntado que había un acuerdo con Arabia Saudí sobre este punto que incluía que "los vehículos no abandonarían el puerto", por lo que ha mostrado su sorpresa por el ataque contra Mukalla.

En esta línea, ha reseñado que la presencia de sus tropas "tiene lugar a invitación del Gobierno legítimo de Yemen y en el marco de la coalición árabe encabezada por Arabia Saudí, con el objetivo de apoyar la restauración de la legitimidad y combatir el terrorismo, al tiempo que se respeta totalmente la soberanía de Yemen" y ha recordado los "significativos sacrificios" de sus fuerzas en su lucha contra los rebeldes hutíes.

EAU ha manifestado por ello que "estos acontecimientos generan cuestiones legítimas sobre abordar los hechos y sus repercusiones, en un momento en el que es necesario el máximo nivel de coordinación, contención y sabiduría", antes de asegurar que actuará con "responsabilidad" y "con la intención de evitar un aumento de las tensiones", sin pronunciarse sin embargo sobre si cederá a las exigencias de Yemen y Arabia Saudí y retirará a sus tropas del país asiático.

Riad ha acusado durante los últimos días al CTS de provocar una "escalada injustificada" al actuar de forma "unilateral" con ataques en posiciones militares del Gobierno yemení reconocido internacionalmente y ha instado al grupo a retirarse pacíficamente de las citadas dos provincias, al tiempo que ha reclamado a EAU que ponga fin a su apoyo al grupo.

El CTS ya lanzó en agosto de 2019 una ofensiva que les llevó a hacerse con Adén, sede de las autoridades reconocidas internacionalmente tras ser expulsadas en 2015 de la capital, Saná, por parte de los hutíes, si bien finalmente alcanzaron un acuerdo de alto el fuego que derivó en su retirada de la ciudad.

Aunque los separatistas tienen una agenda enfrentada con la del Gobierno yemení reconocido internacionalmente, encabezado por Muhamad al Alimi, ambos intentaron hacer causa común y aceptaron formar parte de la coalición liderada por Arabia Saudí que intervino en marzo de 2015 contra los hutíes, que controlan la capital y otras zonas del país.